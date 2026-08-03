عملیات برداشت برنج در شهرستان بابلسر از سطح بیش از هفت هزار هکتار از شالیزار‌ها انجام شده و روند برداشت در سایر مزارع همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید جعفر نصیری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: شهرستان بابلسر دارای ۱۶ هزار و ۲۳۲ هکتار شالیزار است که از این میزان، ۱۲ هزار ۹۶۸ هکتار به کشت ارقام محلی و سه هزارو ۲۶۵ هکتار به کشت ارقام پرمحصول اختصاص دارد.

او افزود: تاکنون عملیات برداشت برنج در سطح هفت هزار و ۱۵۰ هکتار از شالیزار‌های شهرستان انجام شده و برداشت محصول از سایر مزارع نیز با توجه به زمان رسیدگی ارقام و شرایط آب‌وهوایی با استفاده از کمباین‌های ویژه برداشت برنج ادامه دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح عملیات برداشت، گفت: برداشت به‌موقع محصول، رعایت اصول فنی در زمان برداشت و انتقال مناسب محصول به مراکز خشک‌کنی، نقش مهمی در کاهش ضایعات، حفظ کیفیت برنج و افزایش درآمد شالیکاران دارد.

نصیری افزود: برنج یکی از محصولات راهبردی شهرستان بابلسر و استان مازندران است و مدیریت جهاد کشاورزی با ارائه خدمات فنی، آموزشی و نظارتی، در کنار شالیکاران برای تحقق تولید پایدار، ارتقای بهره‌وری، حفظ کیفیت محصول و تأمین امنیت غذایی کشور خواهد بود.

برچسب ها: برداشت برنج ، تولید برنج
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