باشگاه خبرنگاران جوان - نشست بررسی و پیگیری پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان‌های مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان با حضور محمدمهدی عبدالهی، نماینده مردم این سه شهرستان در مجلس، فرمانداران و مدیران بنیاد مسکن استان فارس برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های هادی روستایی، بهسازی و آسفالت معابر، توسعه زیرساخت‌های عمرانی و پروژه‌های مسکن بررسی شد.

طرح «خانه امید» ویژه اقشار کم‌درآمد نیز از محور‌های اصلی جلسه بود و حاضران بر شناسایی ظرفیت‌ها، رفع موانع اجرایی و تسریع در اجرای این طرح برای تأمین مسکن مناسب خانوار‌های هدف تأکید کردند.

سیدعلی‌نقی طبیب‌لقمانی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، گفت: بنیاد مسکن با همکاری فرمانداری‌ها و نمایندگان مردم، اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن را با سرعت بیشتری دنبال می‌کند تا زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از خدمات فراهم شود.

او اجرای طرح‌های هادی، بهسازی معابر روستایی و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد را از اولویت‌های بنیاد مسکن دانست و افزود: پیگیری مسائل و موانع موجود با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، برای شتاب‌بخشی به پروژه‌ها ضروری است.

در پایان مقرر شد موانع اجرای طرح‌های عمرانی و مسکن در این سه شهرستان با جدیت پیگیری و اقدامات لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها انجام شود.

تأکید بر هماهنگی دستگاه‌ها برای تسریع آواربرداری و ارزیابی خسارات در فارس

نشست کمیته آواربرداری و ارزیابی ستاد مدیریت بحران استان فارس با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و متولی، با محوریت هماهنگی بین‌بخشی و تسریع در روند آواربرداری و ارزیابی خسارات برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت ارزیابی فنی واحد‌های مسکونی و ساختمان‌های آسیب‌دیده بررسی و بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق، منسجم و قابل استناد از میزان خسارات تأکید شد.

همچنین ساماندهی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به ساختمان‌ها، واحد‌های مسکونی و افراد آسیب‌دیده، از دیگر محور‌های جلسه بود. حاضران بر استفاده از روش‌های نوین برای ثبت اطلاعات میدانی و تسهیل تصمیم‌گیری در شرایط بحران تأکید کردند.

در ادامه، ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی، خدماتی، فنی و اجرایی برای تسریع آواربرداری، ارزیابی خسارات و تعیین وضعیت ساختمان‌های آسیب‌دیده مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین بر آمادگی دستگاه‌ها پیش از وقوع بحران، مشخص بودن شرح وظایف، دسترسی سریع به اطلاعات و ایجاد سازوکار مناسب برای تبادل داده‌ها تأکید شد.

منبع: بنیاد مسکن فارس