باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ در راستای تحقق دستورالعمل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای توسعه بازارهای صنایع‌دستی و با تأکیدات ویژه استاندار آذربایجان‌غربی بر تقویت تولیدات بومی، نشست مشترک ریتا خضرزاده معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و آیدین رحمانی شهردار ارومیه برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی، در این نشست ضمن تقدیر از نگاه ویژه شهرداری ارومیه به حوزه فرهنگ و هنر گفت: اجرایی‌سازی دستورالعمل وزارت‌خانه برای بهره‌گیری از فضاهای شهری، گامی بلند برای کوتاه کردن دست واسطه‌ها و اتصال مستقیم تولیدکننده به مصرف‌کننده است.

وی افزود: دغدغه استاندار برای تقویت تولیدات بومی، نقشه راه ما در این معاونت است، با فعال‌سازی بازارچه‌های موقت در پارک‌ها و روزبازارها در مجموعه‌هایی نظیر چی‌چست، به‌دنبال ایجاد ویترینی از هنر دست هنرمندان بومی هستیم تا علاوه بر درآمدزایی، شاهد افزایش نشاط اجتماعی و ترویج صنایع‌دستی در سبد مصرفی خانوارها باشیم.

حمایت ویژه از هنرمندان و مشاغل خانگی

شهردار ارومیه نیز در این نشست با تأکید بر تعامل سازنده با دستگاه‌های ذی‌ربط اظهار کرد: شهرداری ارومیه تمامی زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی، فعالان مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار فراهم خواهد کرد تا این قشر بتوانند با ثبات خاطر و در فضایی مناسب به تولید و عرضه محصولات خود بپردازند.

از بازارچه‌های موقت تا راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی

براساس توافقات صورت‌گرفته در این نشست، پارک گل‌ها به عنوان محل برپایی بازارچه‌های موقت صنایع‌دستی و مجموعه گردشگری چی‌چست به‌عنوان محل استقرار روزبازارهای صنایع‌دستی در روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین شد، همچنین، مکان‌های پیشنهادی برای احداث بازارچه‌های دائمی مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد با بازدید میدانی مشترک، این نقاط ظرف مدت ۲۰ روز آینده نهایی و برای بهره‌برداری آماده‌سازی شود.

همچنین در این جلسه، بر ضرورت ثبت رویدادهای ملی گردشگری، برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره انگور با کیفیت مطلوب و همچنین بازنگری و جانمایی المان‌های شهری متناسب با هویت و نمادهای شهر ارومیه تأکید شد.