باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آسوشیتدپرس به نقل از منابع دیپلماتیک در یک کشور خاورمیانه که به عنوان میانجی در مذاکرات فعالیت می‌کند، مدعی شد که واشنگتن و تهران در طول مذاکراتی که قرار است انجام شود در درجه اول بر بازگرداندن کامل ناوبری تجاری از طریق تنگه هرمز و لغو محاصره بنادر ایران توسط آمریکا تمرکز خواهند کرد.

به ادعای این خبرگزاری، مذاکرات همچنین به پایان دادن به همه حملات در سراسر منطقه خواهد پرداخت. یکی دیگر از مسائل کلیدی، از سرگیری صادرات نامحدود نفت ایران خواهد بود.

بنابر این گزارش، کشور‌های خاورمیانه که به عنوان میانجی عمل می‌کنند، قصد دارند در روز‌های آینده تماس‌های خود را با ایالات متحده و ایران افزایش دهند.

آسوشیتدپرس خاطرنشان می‌کند که در این مرحله، طرفین ممکن است به مفاد اصلی یادداشت تفاهم امضا شده توسط ایالات متحده و ایران در ۱۸ ژوئن بازگردند.

پیش از این، دونالد ترامپ مدعی شده بود که ایالات متحده و ایران مذاکرات مربوط به توافق صلح را در ۳ آگوست (امروز) آغاز خواهند کرد. ترامپ همچنین در تروث سوشال ادعا کرد که او موافقت کرده است که برای تضمین توافق با تهران، حمله بزرگ برنامه‌ریزی شده علیه ایران را لغو کند.

پیش از این الجزیره به نقل از منابعی گزارش داده بود که پاکستان و قطر نمایندگانی را برای مذاکرات ایران و آمریکا اعزام می‌کنند.