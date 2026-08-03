مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی از صادرات نخستین محموله های صادراتی مرغ طی روزهای آینده به عراق د افغانستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی  - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به آغاز صادرات مرغ مازاد کشور طی روزهای آینده خبر داد و گفت: در پی اصلاح نظام یارانه ای، شاهد کاهش سرانه مصرف بودیم که با توجه به زیرساخت و برنامه های جوجه ریزی شاهد مازاد تولید بودیم که این امر تناسب بین عرضه و تقاضا را برهم زد.

به گفته وی، با توجه به سیاست گذاری های صورت گرفته و مصوبه کارگروه امنیت غذایی مقرر شد صادرات مرغ به میزان ۱۰ هزار تن آزاد شود و بعد از آن بر مبنای شرایط بازار تصمیم گیری انجام می شود.

اسداله نژاد ادامه داد: با توجه به آنکه در بازارهای هدف حضور نداشتیم و رقبا جایگزین شدند، طی روزهای آتی اولین محموله مرغ گوشتی به بازار عراق صادر خواهیم کرد و بدلیل زیرساخت های کشور در تولید ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن ، امکان صادرات ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به صادرات مرغ بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید بیان کرد: پایداری این بازار در گرو ثبات قوانین صادراتی و پرهیز از ممنوعیت های ناگهانی است.

به گفته وی، اگر نگاه ما به تولید تامین نیاز کشور و صادرات مازاد است، از این رو سیاست های صادرات پایدار را باید دنبال کنیم تا علاوه بر ارزآوری، بازار داخل را تثبیت کند .

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر هوشمندسازی زنجیره تولید و توزیع تصریح کرد: این طرح را به وزارت جهاد ارائه کردیم که تشکیل پنجره واحد می تواند منجر به رصد و پایش حجم ورودی و خروجی جوجه ریزی و تولید است که اجرای این سامانه در کنار صادرات موجب شده اتفاقات خوبی در حوزه صنعت رخ دهد که شفافیت و ثبات قیمت ها برای تولیدکننده و مصرف کننده در بر دارد.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
اینقدر مرغ گرون شده کمتر کسانی می‌توانند بخرند بخاطر اینکه زیاد می‌آورید
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