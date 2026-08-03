باشگاه خبرنگاران جوان - علی امیری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان با بیان اینکه ساعت ۱۷ روز گذشته (یکشنبه ۱۱ مرداد ماه) بخشی از پوشش گیاهی تالاب بینالمللی امیرکلایه در حدفاصل روستاهای حسنبکنده و سحرخیزمحله دچار آتشسوزی شد، گفت: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، با هماهنگی فرماندار لاهیجان و بخشدار رودبنه، عملیات اطفای حریق با حضور محیطبانان پاسگاه سرمحیطبانی امیرکلایه، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، نیروهای انتظامی و مشارکت اهالی روستاهای منطقه آغاز شد.
او با اشاره به تلاش مستمر نیروهای عملیاتی تصریح کرد: با اقدامات سریع و هماهنگ انجام شده، از سرایت آتش به سایر بخشهای تالاب جلوگیری شد و سرانجام آتشسوزی در ساعت ۲۱ دیشب به طور کامل مهار شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان با بیان اینکه در این حادثه حدود ۵۰۰ متر مربع از پوشش گیاهی تالاب دچار حریق شد، گفت: با توجه به شواهد موجود، احتمال عمدی بودن این آتشسوزی وجود دارد و بررسیهای کارشناسی و تحقیقات لازم برای تعیین علت دقیق وقوع حادثه در دست انجام است.
امیری ضمن قدردانی از همکاری فرمانداری، بخشداری، نیروهای انتظامی، دهیاران، شوراهای اسلامی، مردم محلی، محیطبانان و تمامی عوامل حاضر در عملیات اطفای حریق، نقش مشارکت و همافزایی دستگاههای اجرایی و جوامع محلی را در جلوگیری از گسترش آتش و حفاظت از این زیستبوم ارزشمند بسیار مؤثر دانست.
او همچنین با اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی در فصل گرم سال، از شهروندان، گردشگران و بهرهبرداران محلی خواست از روشن کردن آتش در حاشیه تالابها و هرگونه اقدام آتشزا خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به اداره حفاظت محیط زیست، نیروهای امدادی یا مراجع ذیربط اطلاع دهند تا از بروز خسارات گسترده به منابع طبیعی و زیستگاههای ارزشمند منطقه جلوگیری شود.
تالاب امیرکلایه در بخش شیرجوپشت در شمال لاهیجان و در ۲۸ کیلومتری شمال غربی لنگرود در نزدیکی جاده بندر کیاشهر (حسن کیاده) به لنگرود قرار دارد و یکی از تالابهای منحصر به فرد استان گیلان است.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان