محدودیت‌های ترافیکی تا روز شنبه ۱۷ مرداد در جاده‌های شمال اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیت‌های ترافیکی که از روز یکشنبه ۱۱ مرداد در جاده‌های شمال آغاز شده بود تا روز شنبه ۱۷ مرداد ادامه دارد.

موتورسیکلت:

تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۱ مرداد تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ در محور‌های کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران ـ سمنان ـ مشهد و مسیر‌های بالعکس ممنوع است.

تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی که برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر‌های مجاز تردد می‌کنند، از این ممنوعیت مستثنی هستند.

محور کرج ـ چالوس

محور چالوس:

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور و مسیر بالعکس همچنان ممنوع است.

همچنین در روز‌های یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

محدودیت قطعی تردد:

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، از ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه ۱۶ مردادماه، تردد خودرو‌ها از آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس ممنوع خواهد شد.

از ساعت ۱۳:۰۰ همان روز، محور از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) به طور کامل مسدود می‌شود و از ساعت ۱۵:۰۰ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) در اختیار تردد خودرو‌ها قرار خواهد گرفت.

این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه می‌شود. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلام شده اجرا خواهد شد.

تردد از مسیر جاده قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس را در زمان اعمال محدودیت جنوب به شمال دارند، از ساعت اعلام شده اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.

محور هراز

تردد تمامی تریلر‌ها در این محور همچنان ممنوع است.

همچنین تردد تمامی کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۲ مرداد و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه (۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ مرداد) در محور هراز ممنوع خواهد بود.

در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، در روز‌های یکشنبه تا شنبه (۱۱ تا ۱۷ مرداد)، محدودیت یک‌طرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

منبع:پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
خبرهای مرتبط
جاده کندوان یکطرفه شد
جاده‌های شمال از امروز زیر بار محدودیت های ترافیکی
محدودیت های ترافیکی جاده های شمال برای پایان هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معاون وزیر راه: بازسازی ۲۴ کیلومتر باقیمانده جاده هراز به ۲۲ همت اعتبار نیاز دارد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال در آستانه ایام اربعین
هشدار جدی؛ شنا در همه تأسیسات آبی ممنوع !
برداشت برنج در بابلسر از مرز ۷ هزار هکتار عبور کرد
برداشت برنج از مزرعه الگویی در بابلسر ؛ عملکرد بیش از ۷ تن در هکتار به ثبت رسید
کامیون‌های مازندرانی، کاروان همدلی برای خدمت به زائران اربعین
تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی قائم‌شهر به سرانجام نرسید
افزایش دما از فردا در مازندران
جریمه یک هزار و ۴۳۷ میلیارد ریالی برای ثبت‌نکردن کالا در سامانه جامع انبار‌ها
آخرین اخبار
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال در آستانه ایام اربعین
برداشت برنج در بابلسر از مرز ۷ هزار هکتار عبور کرد
برداشت برنج از مزرعه الگویی در بابلسر ؛ عملکرد بیش از ۷ تن در هکتار به ثبت رسید
تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی قائم‌شهر به سرانجام نرسید
هشدار جدی؛ شنا در همه تأسیسات آبی ممنوع !
جریمه یک هزار و ۴۳۷ میلیارد ریالی برای ثبت‌نکردن کالا در سامانه جامع انبار‌ها
افزایش دما از فردا در مازندران
کامیون‌های مازندرانی، کاروان همدلی برای خدمت به زائران اربعین
معاون وزیر راه: بازسازی ۲۴ کیلومتر باقیمانده جاده هراز به ۲۲ همت اعتبار نیاز دارد
دانش فریدونکنار لیگ برتری شد
تلقیح مصنوعی بیش از ۱۷۰۰۰ هزار رأس دام سنگین در مازندران