باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی نقویان، رئیس مرکز سیما فیلم درباره وضعیت سریالهای طنز و زمان پخش دو سریال جدید اکبر عبدی با نامهای «ماه عسل» و «سبزواران» گفت: سریال «ماه عسل» بعد از ایام ماه صفر پخش میشود و سریال «سبزواران» نیز در نوبت پخش قرار گرفته است؛ چون حجم سریالهای طنز بخاطر وقایع چند ماه اخیر و ماه رمضان زیاد شده است، فعلاً «ماه عسل» را در نوبت پخش قرار دادیم، تا در فرصتهای آتی «سبزواران» را پخش کنیم.
نقویان در پاسخ به این سوال که اکنون مردم منتظر پخش سریالهای طنز از تلویزیون هستند، گفت: انشاءالله «مرد ۳ هزار چهره» بعد از صفر پخش خواهد شد. در کل، کنداکتور پخش دچار تغییر و تحولات شده و از این به بعد شاهد سریالهای بیشتری روی آنتن خواهیم بود. یعنی مثل سابق نیست که یک سریال به اتمام برسد و سریال بعدی آغاز شود.
رئیس مرکز سیما فیلم در پاسخ به این سوال که اگر مجدد با شرایط جنگ روبهرو شویم، وضعیت پخش سریالهای طنز چگونه خواهد بود؟ گفت: این اتفاقات کار صداوسیما را سخت میکند. یعنی برخلاف پلتفرمها که بخاطر مناسبتها پخش خود را به تعویق میاندازند، تلویزیون شرایط خاص خود را دارد و طبق شرایط کنونی کنداکتور شبکهها چیده میشود. اگر هم اتفاق ناگواری رخ دهد، کنداکتور دچار تغییر و تحول میشود.