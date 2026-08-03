منابع پزشکی در غزه اعلام کردند که در ادامه حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف این باریکه، طی ۲۴ ساعت گذشته دست‌کم ۲۲ فلسطینی شهید شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش رژیم صهیونیستی در دویست و نود و هشتمین روز پس از آتش‌بش همچنان به نقض آن در مناطق مختلف نوار غزه ادامه می‌دهد.

تجاوزات اسرائیل طی ۲۴ ساعت گذشته منجر به شهادت ۲۲ شهروند و زخمی شدن ده‌ها نفر در مناطق مختلف نوار غزه شده است.

رژیم تروریستی اسرائیل با بمب‌گذاری در خودروی چهار شهروند در پشت دادگاه شریعت در مرکز شهر غزه، آنها را ترور کرد.

در نتیجه هدف قرار گرفتن خیابان الثوره در محله الرمال در غرب شهر غزه، سه شهید و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

دو برادر، محمد و حازم عطیه جبر، زمانی که خودرویشان در ورودی دیر البلح در مرکز نوار غزه هدف قرار گرفت، شهید شدند.

یک شهروند نیز در بمب‌گذاری نزدیک بیمارستان یمن السعید در اردوگاه جبالیا شهید شد و به پدر و سه برادرش پیوست.

منابع پزشکی از شهادت دو شهروند که بر اثر جراحات ناشی از حملات قبلی جان خود را از دست داده بودند، خبر دادند. احمد مومن النجار که بر اثر جراحات ناشی از بمب‌گذاری چند روز قبل در جبالیا البلد جان باخت و سعید احمد البطش که بر اثر جراحات وارده حدود یک ماه قبل شهید شد.

بر این اساس، تعداد کل شهدا از زمان آتش‌بس در ۱۱ اکتبر به ۱۲۳۰ نفر رسیده است، علاوه بر این ۴۰۷۶ نفر زخمی شده‌اند، در حالی که تعداد کل اجساد کشف شده به ۸۰۴ شهید رسیده است.

تعداد شهدا از آغاز تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳۳۵۶ شهید و ۱۷۴۱۸۵ زخمی رسیده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ غزه ، نسل کشی
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