استاندار چهارمحال و بختیاری در ارتباط مستقیم با شهروندان از طریق سامانه سامد، پس از دریافت مطالبات مردمی، دستورات لازم را برای پیگیری و رسیدگی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری در جریان حضور در مرکز سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، گفت: سامانه سامد فرصت مناسبی برای طرح بی‌واسطه مسائل و مطالبات شهروندان، به‌ویژه برای افرادی است که امکان مراجعه حضوری به مرکز استان را ندارند.

وی با اشاره به مهم‌ترین درخواست‌های مطرح‌شده از سوی تماس‌گیرندگان افزود: بیشترین مطالبات مردم در حوزه اشتغال، تسهیلات و وام‌های کم‌بهره، نهضت ملی مسکن، جوانی جمعیت، مشکلات بهداشت و درمان و برخی کمبود‌های شهرستان‌ها بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تمامی درخواست‌ها در سامانه ثبت و برای بررسی و اقدام به مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران ارجاع شده است و روند رسیدگی نیز از طریق استانداری و اداره‌کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

مردانی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی استان برای توسعه اشتغال خاطرنشان کرد: موضوع اشتغال به‌صورت مستمر در کارگروه‌های اقتصادی و اشتغال استان بررسی می‌شود و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و سهمیه‌های اختصاص‌یافته، اقدامات لازم برای رفع بخشی از مشکلات اشتغال جوانان در دستور کار قرار دارد.

برچسب ها: سامانه سامد ، رسیدگی به مشکلات
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