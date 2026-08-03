صحت سنجی ادعای داوطلبان ریاست فدراسیون ژیمناستیک در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان در در برگزاری یک انتخابات بی حاشیه تاثیر مهمی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون ژیمناستیک در سالهای اخیر با حاشیه های زیادی روبرو شده است و اینبار قرار است انتخابات این فدراسیون با حضور 8 نامزد ریاست در حالی برگزار شود که طبق شنیده های ما برخی تلاش ها برای رزومه سازی نامزد ها در حال شکل گیری است چرا که به هر حال سابقه ورزشی در این رشته یکی از اولویت های مجمع برای تصدی پست ریاست است.

شنیده می شود بررسی صلاحیت مدیریتی داوطلبان ریاست فدراسیون ژیمناستیک در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان آغاز شده؛ فرآیندی که قرار است در آن سوابق مدیریتی، ورزشی و اجرایی نامزد‌ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

اهمیت این مرحله زمانی بیشتر می‌شود که در رزومه برخی از داوطلبان، ادعا‌هایی درباره سوابق ورزشی و مدیریتی آنها مطرح شده که دست‌کم درباره بخشی از این موارد، ابهام‌ها و پرسش‌هایی جدی وجود دارد.

طبق اطلاع ما یکی از داوطلبان در رزومه خود عنوان کرده است که سابقه حضور در تیم ملی ژیمناستیک و پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارد؛ ادعایی که بررسی سوابق ورزشی این نامزد در مورد این ادعا دچار ابهام می شویم. بر اساس اطلاعات موجود، این فرد هیچ‌گاه در رده بزرگسالان عضو تیم ملی ژیمناستیک نبوده است و فعالیتش در این رشته نیز در سطح قهرمانی بزرگسالان و تیم ملی ادامه پیدا نکرده است؛ بنابراین لازم است کمیسیون تطبیق مشخص کند منظور از «ملی‌پوش» بودن در این رزومه دقیقاً چیست و این عنوان بر اساس چه مستنداتی درج شده است.

در مورد یکی دیگر از داوطلبان نیز شنیده می شود عنوان «مالک باشگاه ژیمناستیک» در رزومه مطرح شده است؛ در حالی که درباره اینکه آیا باشگاه مورد اشاره، یک باشگاه حرفه‌ای و فعال در عرصه مسابقات و دارای سابقه رسمی فعالیت ورزشی بوده یا خیر، پرسش‌هایی وجود دارد که طبیعتاً باید با استعلام از مراجع ذی‌ربط مشخص شود.

این موارد در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که طی ماه‌های اخیر تأکید بیشتری بر بررسی دقیق صلاحیت مدیریتی داوطلبان انتخابات فدراسیون‌های ورزشی مطرح شده است. اگر قرار است کمیسیون تطبیق با جدیت بیشتری به سوابق نامزد‌ها ورود کند، یکی از مهم‌ترین وظایف این کمیسیون باید راستی‌آزمایی دقیق رزومه‌ها و تطبیق ادعا‌های مطرح‌شده با اسناد رسمی باشد.

ریاست یک فدراسیون ورزشی، جای آزمون و خطا یا رزومه‌سازی نیست. نمی‌توان صرفاً با درج عناوینی مانند «قهرمان سابق»، «ملی‌پوش»، «سرمربی تیم ملی» یا «مالک باشگاه» در یک رزومه، برای خود سابقه‌ای ساخت که در اسناد رسمی و سوابق مسابقات اثری از آن وجود ندارد.

اکنون که بررسی صلاحیت مدیریتی نامزد‌های ریاست فدراسیون ژیمناستیک در دستور کار کمیسیون تطبیق قرار گرفته، انتظار می‌رود این کمیسیون با بررسی مستند سوابق تک‌تک داوطلبان، اجازه ندهد عناوین ورزشی بدون پشتوانه به بخشی از رزومه مدیریتی افراد تبدیل شود.

در نهایت، ملاک باید روشن باشد: هر عنوانی که در رزومه یک نامزد درج می‌شود، باید قابل اثبات و مستند باشد؛ نه اینکه صرفاً روی کاغذ وجود داشته باشد.