حمله شبانه جدید اوکراین انباری متعلق به غول تجارت الکترونیک روسیه در حدود ۱۸۰ کیلومتری شرق مسکو را هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات محلی روسیه روز دوشنبه گزارش دادند که یک حمله شبانه جدید اوکراین انباری متعلق به غول تجارت الکترونیک روسیه، Wildberry، در منطقه ولادیمیر حدود ۱۸۰ کیلومتری (۱۱۲ مایلی) شرق مسکو را هدف قرار داده است.

شرکت وایلدبریز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در پی یک حمله، آتش‌سوزی در یکی از سایت‌های لجستیکی شرکت در منطقه ولادیمیر رخ داد.» وی افزود که کارکنان انبار تخلیه شده‌اند.

الکساندر آودیف، فرماندار منطقه‌ای گفت که این حمله توسط پهپاد‌ها انجام شده است. او در اپلیکیشن پیام‌رسان روسی مکس نوشت: «خسارت و آتش‌سوزی وجود دارد.» و افزود: «یک مرد جوان زخمی شده است.»

از اواسط ماه ژوئیه، اوکراین حدود ۲۰ سایت متعلق به وایلدبریز را در نقاط مختلف روسیه و کریمه مورد حمله قرار داده است.

حملات اولیه در شب ۱۷-۱۸ ژوئیه، هشت کشته و نزدیک به ۹۰ زخمی در سایت‌هایی در مناطق مسکو و تامبوف بر جای گذاشت.

از آن زمان، حملات پهپادی اوکراین سایت‌هایی را در نزدیکی سن پترزبورگ، در سیمفروپل در کریمه، در کراسنودار و ولگوگراد و در سامارا هدف قرار داده است.

وایلدبریز یک پلتفرم خرده‌فروشی آنلاین بسیار محبوب در روسیه است که اغلب به آن «آمازون روسی» می‌گویند.

حملات به انبار‌های این فروشگاه بخشی از کمپین حملات دوربرد اوکراینی‌ها علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در روسیه است. کی‌یف می‌گوید هدف این است که کرملین را مجبور به مذاکره برای پایان دادن به جنگ در اوکراین کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه