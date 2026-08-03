با تحول در اقتصاد ساحلی بندر دیر، این بندر در آستانه آغاز ترخیص خودروهای وارداتی از طریق گمرک این بندر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس گمرک شهرستان دیّر در تشریح آخرین وضعیت فعالیت‌های تجاری این بندر گفت: با تکیه بر همت جهادی خادمان مردم در جبهه اقتصادی، شاهد شتاب‌گیری بی‌سابقه صادرات از مرز دریایی دیّر به مقصد کشور قطر هستیم.

فضل الله احمدی با اشاره به حجم بالای مبادلات افزود: در حال حاضر روزانه به‌طور میانگین ۲۵۰ تن کالا شامل انواع مواد غذایی، تره‌بار، سبزیجات تازه و همچنین مصالح ساختمانی و سنگ از این بندر به بازارهای قطر صادر می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مرز آبی برای توسعه اقتصادی منطقه است.

احمدی اظهار داشت: خبر مسرت‌بخش برای فعالان اقتصادی و مردم شهرستان دیّر، آغاز فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی از این گمرک است. این اتفاق که برای نخستین بار در تاریخ این بندر رخ می‌دهد، نویدبخش جهشی بزرگ در درآمدهای گمرکی و اشتغال‌زایی پایدار است.

رئیس گمرک دیّر با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای توسعه زیرساخت‌های تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه شهرستان صورت گرفته، تصریح کرد: با تمهیدات اندیشیده‌شده و رفع موانع فنی، طی روزهای آینده شاهد ترخیص نخستین محموله خودروهای وارداتی از گمرک اختصاصی دیّر خواهیم بود. این دستاورد، نه تنها رونق اقتصادی منطقه را تضمین می‌کند، بلکه دیّر را به جایگاه واقعی خود در نقشه تجارت دریایی کشور نزدیک‌تر خواهد ساخت.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به نزدیکی جغرافیایی بندر دیّر به بنادر قطر و مسیرهای دریایی کوتاه، عملیاتی شدن ترخیص خودرو می‌تواند نقطه عطفی در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسریع در چرخه واردات و صادرات باشد.

این تحول، علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران، می‌تواند نقش به‌سزایی در ارتقای رفاه عمومی و گسترش خدمات بندری در شهرستان دیّر ایفا کند. مردم و فعالان تجاری دیّر، این اقدام را گامی ملموس در راستای تحقق شعارهای توسعه‌محور دانسته و امیدوارند با تداوم حمایت‌های مسئولان، مسیرهای پیشرفت اقتصادی بیش از پیش هموار شود.

منبع تسنیم