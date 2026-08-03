باشگاه خبرنگاران جوان - اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس گردشگری با هدف ارتقای سرانه تفریحی و تقویت اقتصاد شهری، یکی از اولویت‌های راهبردی مدیریت شهری شیراز در سال‌های اخیر بوده است.

در همین راستا، شهر آبی شیراز به‌عنوان نمادی از عزم مدیریت شهری برای عبور از بن‌بست‌های گذشته و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، با تکیه بر استاندارد‌های نوین فنی و بهره‌گیری از تجهیزات مدرن، مسیر تازه‌ای را برای توسعه زیرساخت‌های تفریحی جنوب کشور ترسیم می‌کند تا بستری نوین برای رفاه شهروندان و جذب گردشگران فراهم آید.

شهردار کلان‌شهر شیراز در جریان بازدید از پروژه عظیم شهر آبی شیراز که با حضور رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر و جمعی از معاونان و مدیران شهرداری و پیمانکاران برگزار شد، از پیشرفت چشمگیر و افتتاح قریب‌الوقوع این مجموعه خبر داد و آن را نقطه‌عطفی در تاریخ تفریحات آبی کشور توصیف کرد.

این پروژه یک شهر درون شهر است که به لحاظ ارزش، قابل قیمت‌گذاری نیست

محمدحسن اسدی در این بازدید که با هدف بررسی آخرین مراحل اجرایی این پروژه صورت گرفت، با اشاره به وسعت ۷۰ هزار مترمربعی زیربنای این پروژه، آن را نه یک شهر آبی، بلکه شهری در دل شهر شیراز توصیف کرد و گفت: وسعت، تنوع و عملکرد این مجموعه آن‌قدر گسترده است که ما آن را از قامت یک شهر آبی خارج و به یک شهر آبی تشبیه کرده‌ایم.

او با اشاره به سابقه ۱۵ ساله تلاش‌های نافرجام برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این حوزه، افزود: علی‌رغم تلاش‌های ادوار مختلف، این امر میسر نشد تا این‌که خود شهرداری با عزمی راسخ و به پاس درخواست‌های مردمی، به‌ویژه جوانان و خانواده‌ها، آستین همت را بالا زد و با جذب سرمایه‌گذار، عملیات اجرایی این پروژه فاخر را به‌طور جدی آغاز کرد.

شهردار شیراز با اعلام پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۹۰ درصدی پروژه، زمان بهره‌برداری از این مجموعه را پایان شهریورماه سال جاری اعلام کرد و از تمامی عوامل اجرایی، حوزه‌های فنی، عمرانی، مالی و سرمایه‌گذاری و نیز حمایت‌های شورای اسلامی شهر قدردانی کرد.

اسدی تأکید کرد: با وجود مشکلات اقتصادی، تورم و دشواری‌های تأمین مصالح، پروژه با جدیت تمام در حال اجراست و تمام توان برای تکمیل آن در موعد مقرر به کار گرفته شده است.

ارزشی فراتر از قیمت؛ تحولی در گردشگری و اقتصاد شیراز

او در پاسخ به سؤالی درباره حجم سرمایه‌گذاری، با بیان این‌که حدود ۶ هزار میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است، خاطرنشان کرد: ارزش واقعی شهر آبی را نمی‌توان با عدد و رقم سنجید؛ چراکه شور و نشاطی که برای مردم ایجاد می‌کند و تأثیرات مثبت اجتماعی آن، این پروژه را کاملاً بی‌نظیر و فراتر از هرگونه قیمت‌گذاری می‌کند.

شهردار شیراز با اشاره به جایگاه این مجموعه به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی گردشگری، تصریح کرد: شهر آبی شیراز نه‌تنها برای شهروندان شیرازی، بلکه برای گردشگران و مسافران، استان‌های هم‌جوار و کل کشور جذاب خواهد بود.

اسدی افزود: قطعاً مسافران پس از زیارت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و دیگر اماکن مذهبی و بازدید از آرامگاه سعدی و حافظ و...، از این مجموعه نیز دیدن خواهند کرد.

او ابراز امیدواری کرد: این پروژه بتواند نقشی مؤثر در رونق اقتصادی و گردشگری کلان‌شهر شیراز ایفا کند.

شیراز در جایگاه نخست کشور

شهردار کلان‌شهر شیراز همچنین با ابراز امیدواری نسبت به افتتاح باشکوه این مجموعه، تأکید کرد: شهر آبی شیراز در سطح و مقیاس خود، بی‌نظیرترین مجموعه آبی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند شیراز را به قطب تفریحات آبی ایران تبدیل کند.

شهر آبی شیراز؛ بی‌نظیر در کشور و نماد عزم ملی برای تحول گردشگری

علیرضا اسکندری، رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز، نیز در جریان بازدید میدانی از پروژه‌های شهر آبی بزرگ شیراز و آکواریوم بزرگ، از پیشرفت چشمگیر و سرعت بی‌نظیر این طرح‌ها ابراز خرسندی کرد و از بهره‌برداری قریب‌الوقوع آنها خبر داد.

او با اشاره به چالش‌های گذشته در اجرای پروژه‌های عمرانی، تأکید کرد: تأمین منابع مالی به‌عنوان یکی از موانع اصلی، باعث ایجاد تأخیر و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم می‌شد.

اسکندری با بیان اینکه این مشکل، دغدغه‌ای جدی برای شهروندان و مجموعه مدیریت شهری بود، گفت: برای حل این چالش، دو دستور کار کلیدی در دستور کار شورا و شهرداری قرار گرفت؛ نخست، استفاده از منابع مختلف تأمین مالی و دوم، بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که خوشبختانه در دو پروژه امروز، هر دو مدل با موفقیت به کار گرفته شده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز با تمجید از روند اجرایی پروژه‌ها، آنها را نه کم‌نظیر، بلکه بی‌نظیر در کشور دانست و این موفقیت را مرهون مدیریت قوی و پشتکار شبانه‌روزی تیم اقتصادی شهرداری، به‌ویژه محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، عنوان کرد.

او با قدردانی از تمامی مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر، خطاب به آنان گفت: من نه به‌عنوان عضو شورا، نه به‌عنوان همکار، بلکه به‌عنوان یک شهروند از همه شما تشکر می‌کنم؛ در شرایطی که همه بر مشکلات اقتصادی واقفیم، شما واقعاً گل کاشتید.

اسکندری در ادامه با تأکید بر روحیه مثال‌زدنی شهردار شیراز، از همه همکاران خواست تا با الگوبرداری از این پشتکار، در مسیر آبادانی شیراز گام بردارند.

او افزود: دیدن روحیه ایشان به ما انرژی می‌دهد و وظیفه خود می‌دانیم که در این مسیر بزرگ، یاری‌گر باشیم تا بهترین‌ها برای شهرمان رقم بخورد.

شهر آبی بزرگ شیراز؛ افتخاری برای تمام ایران

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز همچنین با افتخار از این پروژه‌ها به‌عنوان مایه مباهات مجموعه مدیریت شهری و شهروندان شیراز یاد و ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه‌های عظیم، شاهد تحولی اساسی در زیرساخت‌های گردشگری و تفریحی کلان‌شهر شیراز باشیم.

حمیدرضا اسماعیلی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، نیز در این بازدید با اشاره به رویکرد توسعه‌محور مدیریت شهری شیراز اعلام کرد: شهرداری شیراز طی سال‌های اخیر مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ و زیرساختی گردشگری را با هدف ارتقای رفاه شهروندان و افزایش کیفیت زندگی در سطح شهر اجرا کرده است. این اقدامات در راستای توسعه حمل‌ونقل شهری، گسترش فضا‌های عمومی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شیراز انجام شده است.

او افزود: این پروژه‌ها شامل نوسازی معابر، ایجاد مسیر‌های ایمن تردد، احداث پارک‌های بزرگ‌مقیاس و بوستان‌های محله‌ای، همچنین توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی و ایجاد جاذبه‌های نوین شهری است که نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و جذب گردشگران دارد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه مدیریت شهری تصریح کرد: توسعه سامانه‌های هوشمند شهری، بهبود مدیریت پسماند و اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق مختلف، شیراز را به شهری مدرن‌تر و با زیست‌پذیری بالا تبدیل کرده است. این دستاورد‌ها نشان می‌دهد که مدیریت شهری با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه آینده‌نگر، در مسیر ساخت شهری پویا گام برداشته و آینده‌ای روشن‌تر برای شیراز رقم می‌زند.

محمد امین، معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز، نیز در این بازدید با اشاره به ویژگی‌های شاخص شهر آبی شیراز اظهار کرد: در طراحی و اجرای این مجموعه تلاش شده است از تجهیزات و بازی‌های آبی با بالاترین سطح تنوع و هیجان استفاده شود تا تجربه‌ای متفاوت نسبت به سایر شهر‌های آبی کشور برای شهروندان و گردشگران فراهم شود.

او افزود: سرسره پرواز در آسمان، از مرتفع‌ترین سرسره‌های این نوع در ایران، رودخانه آرام به طول ۳۰۰ متر، طولانی‌ترین رودخانه آرام در میان شهر‌های آبی کشور و سرسره تورنادو ۱۴ متری نیز بزرگ‌ترین نمونه اجراشده در ایران است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز نخست پروژه در مراحل پایانی قرار دارد، ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه، شهر آبی شیراز به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری و تفریحی جنوب کشور تبدیل شود.

این پروژه با برخورداری از بخش‌های متنوع تفریحی، ورزشی و سرگرمی، می‌تواند اوقات فراغت مطلوبی را برای قشر‌های مختلف جامعه فراهم آورد. بهره‌برداری از این مجموعه، نقطه‌عطفی در تاریخ تفریحات آبی کشور و بستری برای هم‌افزایی ظرفیت‌های مذهبی و گردشگری کلان‌شهر شیراز فراهم می‌آورد.

با تکمیل این پروژه، علاوه بر ایجاد بستری برای اوقات فراغت شهروندان، چشم‌انداز تازه‌ای برای رونق اقتصادی، افزایش ماندگاری مسافران و ارتقای جایگاه شیراز به‌عنوان قطب گردشگری جنوب ایران متصور است.

منبع: شهرداری شیراز