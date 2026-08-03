باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: در پی گزارشهایی مبنی بر فعالیت فردی شرور و سابقهدار در زمینه ایجاد ناامنی، تهدید شهروندان و اخاذی با استفاده از سلاح گرم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه چهارم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسیهای تخصصی و رصد مستمر فعالیتهای متهم، موفق شدند مخفیگاه و مسیرهای تردد وی را شناسایی کنند.
در ادامه، تیم عملیاتی پلیس با انجام یک عملیات ضربتی در محدوده میدان نبوت تهران، متهم را دستگیر و خلع سلاح کردند.
در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح گرم کشف و ضبط شد. بررسیهای انجامشده نشان داد این فرد برای ایجاد رعب و هراس در میان شهروندان، تصاویر خود با سلاح را برای افراد ارسال میکرد و با این شیوه اقدام به تهدید و قدرتنمایی میکرد.
پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با افراد شرور و برهمزنندگان نظم عمومی اعلام کرد: هیچ فردی اجازه ایجاد ناامنی، تهدید شهروندان و قدرتنمایی با سلاح را نخواهد داشت و فعالیتهای مجرمانه افراد سابقهدار به صورت مستمر تحت رصد و پایش اطلاعاتی پلیس قرار دارد.
متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.