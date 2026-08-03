باشگاه خبرنگاران جوان؛ خسرو مختاری رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با تأکید بر اینکه پشتیبانی از برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت راه شهرسازی از جمله برنامه حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث در حوزه مسکن از مأموریت‌های کلیدی صندوق برابر مصوبات قانونی است، از تخصیص منابع اعتباری ویژه برای بازسازی و اسکان آسیب‌دیدگان مناطق مسکونی تحت تأثیر شرایط جنگی خبر داد.

وی اظهار داشت: براساس مصوبه سوم فروردین‌ماه سال جاری و با هدف تسریع در عملیات بهسازی و فراهم‌سازی شرایط اسکان موقت، این منابع اعتباری به نهادهای متولی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده تا روند بازگشت به شرایط پایدار سکونت با سرعت بیشتری پیگیری شود.

اختصاص ۳ هزار میلیارد ریال جهت بهسازی و تعمیرات مسکن

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به ماموریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در فرآیند بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تصریح کرد: با هدف آغاز سریع عملیات ساختمانی و مرمت واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، مبلغ سه‌هزار میلیارد ریال تسهیلات تعمیرات بصورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است. این نهاد کارگزاری عملیات ارزیابی خسارت، اعتبارسنجی فنی و هدایت پروژه‌های بهسازی را بر عهده دارد تا خسارات وارده به منازل شهروندان (به غیر از کلانشهرها) در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

مختاری بیان‌داشت: براساس مصوبه هیات دولت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مدیریت انجام تعمیرات جزئی در بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ سوم (رمضان) را با مشارکت آسیب دیدگان انجام و تکمیل کرده است.

مشارکت ۵۰ درصدی صندوق در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن اسکان موقت آسیب دیدگان جنگ

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در خصوص تأمین سرپناه موقت برای خانوارهایی که واحدهای مسکونی آنان به صورت موقت غیرقابل سکونت شده است، گفت: ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن موقت به بانک مسکن پرداخت شده تا با مشارکت آن بانک (بانک مسکن هم ۱۰ هزار میلیارد ریال تعهد کرده)، در مجموع ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب وام‌های قرض‌الحسنه اسکان موقت به متقاضیانی که توسط بنیاد مسکن شناسایی و به شبکه بانکی معرفی شده‌اند، پرداخت شود.

وی افزود: تاکنون ۳ هزار و ۱۲۵ درخواست دریافت تسهیلات در این زمینه به بانک معرفی شده که یک‌هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان از اعتبارات صندوق ملی مسکن و بانک مسکن پرداخت شده و بقیه در حال انجام است.

مختاری در تشریح سقف و ضوابط این تسهیلات حمایتی، خاطرنشان کرد: این تسهیلات براساس الگوی جمعیتی مناطق آسیب‌دیده توزیع شده است؛ به طوری که سقف وام در مناطق روستایی ۳ میلیارد ریال، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۴ میلیارد ریال، در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت ۶ میلیارد ریال و در مراکز استان‌ها (به استثنای کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر که بر اساس ضوابط قانونی، اسکان موقت آن‌ها بر عهده شهرداری‌هاست) تا سقف ۷ میلیارد ریال تعیین شده و پرداخت آن متناسب از منابع صندوق(۵۰ درصد) و بانک مسکن (۵۰ درصد) انجام شده است.

هم‌افزایی دستگاه‌های متولی در فرآیند اجرای مصوبه حمایتی

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با تقدیر از تلاش‌های جهادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن در هماهنگی کامل با معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، افزود: فرآیند معرفی متقاضیان واجد شرایط از مجرای کارشناسی بنیاد مسکن و ثبت‌نام در سامانه حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی (سامانه تم) انجام شده است.

وی در پایان تأکید کرد: صندوق ملی مسکن به عنوان نهاد مالی پیشران در حوزه مسکن کشور، تعهد پایدار خود را نسبت به پشتیبانی مالی از طرح‌های حمایتی مسکن و جبران آسیب‌های وارده به هموطنان حفظ کرده و تا پایان فرآیند بازسازی کامل مناطق آسیب‌دیده، نظارت و تامین مالی مستمر را در دستور کار خود خواهد داشت.