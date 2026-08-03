باشگاه خبرنگاران جوان- در حالی که تیم ملی والیبال ایران در این دوره از رقابت‌ها نتوانست به جمع مدعیان اصلی قهرمانی راه یابد، عملکرد انفرادی ملی‌پوشان ایران در سطح جهانی، پیام‌های مثبتی برای هواداران داشت. آمار‌های منتشر شده توسط فدراسیون جهانی نشان می‌دهد که ستاره‌های ایران در بخش‌های مختلف، با سطح فنی بسیار بالا در کنار بزرگان والیبال جهان ایستاده‌اند.

حضور در لیست برترین‌های جهان

در بخش امتیازآورترین‌ها، علی حاجی‌پور با ثبت ۱۸۵ امتیاز، موفق شد در رده دهم جهان قرار بگیرد. این ستاره ایرانی همچنین با کسب ۱۵۴ امتیاز تهاجمی، در جمع ۱۰ مهاجم برتر تورنمنت جای گرفت. در بخش سرویس، علی حق‌پرست با ثبت ۱۴ سرویس مستقیم، توانست نام خود را در لیست ۱۰ سرویس‌زن برتر جهان قرار دهد.

درخشش در نقش هدایت‌گر و مدافع

در بخش پاسورها، عرشیا به‌نژاد با ثبت ۳۲۴ پاس موفق، جایگاه پنجم جهان را از آن خود کرد و نشان داد که همچنان یکی از پاسور‌های سطح اول دنیا محسوب می‌شود. همچنین محمدرضا حضرت‌پور با عملکردی بسیار مستحکم، در بخش‌های دفاع و دریافت درخشید؛ او با ۷۹ توپ‌گیری موفق، هشتمین مدافع برتر مسابقات شد و با ۶۷ دریافت موفق، چهارمین دریافت‌کننده برتر تورنمنت شناخته شد.

خلاصه نتایج فینال و برترین‌ها

این تورنمنت با قهرمانی مقتدرانه لهستان پس از پیروزی در فینال پرفشار مقابل آمریکا به پایان رسید. در جدول امتیازآورترین‌ها نیز الکساندر نیکولوف (بلغارستان) با ۲۷۸ امتیاز در صدر ایستاد و موجانوویچ (اسلوونی) در جایگاه دوم قرار گرفت.

انتشار این آمار‌ها گویای آن است که اگرچه تیم ملی ایران از نظر تیمی در این دوره با چالش‌هایی روبه‌رو بود، اما کیفیت فردی بازیکنان ایرانی همچنان در سطح استاندارد‌های بالای جهانی حفظ شده و آنها توانسته‌اند در کنار ستاره‌هایی، چون نیکولوف و پلانینیچ، خود را به عنوان مهره‌های اثرگذار بین‌المللی معرفی کنند.