باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران، سید محمد ناظم رضوی با اعلام این خبر افزود: شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی در قالب سه موکب خدماتی و پذیرایی در مرز مهران، عمود ۱۰۳۳ در طریق الحسین (ع) و شهر کربلا به زوار اربعین خدمات رسانی می‌کنند.

وی اضافه کرد: در پایانه مرزی مهران، با ایجاد و راه اندازی موکب خدماتی و نیز ساخت چندین چشمه سرویس بهداشتی و حمام در کنار ایجاد یک تونل سرد برای رفاه حال زوار اقدام شده است.

ناظم رضوی خاطرنشان کرد: پایانه مرزی مهران یکی از پرتردد‌ترین مبادی مرزی با کشور عراق است و از این رو بسیاری از از این مسیر خود را به نجف و کربلا برای شرکت در آئین اربعین می‌رسانند، از این رو تامین زیرساخت‌های مورد نیاز زوار در این مسیر از اهمیت به سزایی برخوردار است.

دبیر کمیته زیر ساخت ستاد اربعین شهرداری تهران به رویکرد این کمیته در فعال سازی ظرفیت‌های مردمی در مسیر استقبال از زوار اشاره کرد و بیان داشت: در تمامی مواکب خدماتی و‌پذیرایی ایجاد شده از سوی شرکت توسعه، گروه‌های جهادی و مردمی در اداره امور نقش اساسی ایفا می‌کنند و خود عهده دار امور هستند و این شرکت نقش پشتیبانی از این گروه‌ها را بر عهده دارد.

فعالیت گسترده جهادی‌ها در موکب عمود ۱۰۳۳

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران در ادامه به فعالیت خدماتی، پذیرایی و اسکان دهی به زوار در عمود ۱۰۳۳ در مسیر طریق الحسین (ع) خبر داد و افزود: در عمود ۱۰۳۳، با ایجاد ظرفیت اسکان برای ۵۰۰ نفر و نیز راه اندازی رخت شویخانه، شربتخانه، سرویس بهداشتی و حمام، اتاق تماس رایگان با ایران، خیاطی، کفاشی، ماساژ درمانی آقایان و بانوان، تعمیرات ویلچر و کالسکه بچه، آرایشگاه، اتاق شهدا، واحد گمشدگان، مشاوره‌های زندگی، کمک‌های بهداشتی و پزشکی در کنار طبخ و پخش غذا ایجاد شده است.

دبیر کمیته زیر ساخت ستاد اربعین شهرداری تهران خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی از ورامین، قرچک، روستای کمال الملک کاشان، ستاد مردمی و جهادی راهنمای زائر و ... از جمله گروه‌های جهادی هستند که در این عمود به زوار خدمات خود را در قالب موکب شرکت توسعه ارایه می‌کنند.

به گفته ناظم رضوی، در مسیر طریق الحسین (ع) نسبت به توزیع ۵۰ هزار راهنمای زائر با همکاری بخش‌های مختلف مدیریت شهری و عتبه مقدسه اقدام شده است تا زوار مسیر‌های رسیدن به کربلای معلی و مراکز زیارتی در مسیر را به سهولت پیدا کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این خدمت، با همکاری گروه جهادی راهنمای زائر، دستبند‌هایی برای کودکان با مضمون ارایه اطلاعات اولیه در مورد فرد تهیه شده است تا در صورت گم شدن کودک بتوان با استفاده از این اطلاعات والدین را پیدا کرد.

اسکان روزانه ۷۰۰ زائر در موکب کربلای معلی

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی در ادامه با اشاره به تجهیز و مناسب سازی موکب در کربلای معلی و در نزدیکترین محل به حرم امام حسین (ع)، گفت: با ساخت سرویس بهداشتی و حمام و نیز احداث ۸۰۰ متر فضا برای اسکان زوار در بخش آقایان و یک محل اسکان ویژه خواهران در مجموع با ظرفیت پذیرش روزانه یک هزار نفر از زائرانی که از نقاط مختلف جهان برای شرکت در آئین پیاده روی اربعین به کربلا سفر کرده‌اند، استقبال شده است.

ناظم رضوی به خدمات ارائه شده در این موکب اشاره کرد و اظهار داشت: پخت روزانه ۲ هزار پرس غذا، توزیع ۲۵ هزار لیوان شربت در شربتخانه موکب، تعمیرات لباس، کیف و کفش آسیب دیده، تلفن رایگان به ایران از جمله اقداماتی است که شرکت توسعه در راستای ماموریت خود در کربلا آن را به انجام رسانده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش پرسنل شرکت توسعه و گروه‌های جهادی همکار در ارائه خدمت به زائران در آئین اربعین حسینی گفت: فعالیت در دمای هوای ۵۰ درجه در روز‌های متوالی، استقامت و ایمان راسخی را می‌طلبد که این روحیه در میان همکاران به خوبی نمود داشته است.