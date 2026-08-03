باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسپانیا واکنش برخی از کشور‌های اتحادیه اروپا را محکوم کرد و آن را «خودخواهانه، تفرقه‌انگیز و غیرقانونی» در قبال هجوم حدود ۶۰ هزار مهاجر از مراکش به منطقه سئوتا توصیف کرد.

مقامات اسپانیایی اعلام کردند که تقریباً تمام کسانی که در ۳۰ ژوئیه به سئوتا رسیده بودند، به مراکش بازگشته‌اند، در حالی که وزیر کشور اسپانیا اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان ناشی از موج عبور از مرز به حداقل ۶۷ نفر افزایش یافته است.

ایتالیا در واکنش به هجوم ده‌ها هزار مهاجر از مراکش به سئوتا، تعلیق موقت توافق‌نامه شنگن بین اتحادیه اروپا و اسپانیا را که آزادی تردد بین دو کشور را مجاز می‌داند، اعلام کرد.

فنلاند و دانمارک از این اقدام ایتالیا حمایت کردند، در حالی که آندری بابیش، نخست وزیر چک، خواستار تعلیق موقت عضویت اسپانیا در شنگن شد.

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، از دولت‌هایی که خواستار حذف اسپانیا از منطقه شنگن، که امکان سفر بدون گذرنامه را فراهم می‌کند، شده‌اند، انتقاد کرد.

منبع: اسپوتنیک