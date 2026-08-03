امدادگران در جستجوی ۲۸ مفقود پس از آتش گرفتن کشتی در جزیره مادورای اندونزی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک مقام رسمی اعلام کرد امدادگران اندونزیایی همچنان به جستجوی ۲۸ نفر مفقود شده در روز دوشنبه پس از آتش گرفتن یک کشتی در نزدیکی جزیره مادورای اندونزی ادامه می‌دهند.

مقامات اعلام کردند کشتی KM Mutiara Sentosa که حامل ۲۷۱ مسافر بود، قبل از آتش گرفتن در روز یکشنبه، از دومین شهر بزرگ اندونزی، سورابایا در استان جاوه شرقی، به سمت شهر ماکاسار در سولاوسی جنوبی در حرکت بود. جزیره مادورا در سواحل شمال شرقی جاوه واقع شده است.

آرمان اسمره شریف‌الدین، مدیر امور دریایی و هوایی پلیس جاوه شرقی به رویترز گفت که از ۲۷۱ سرنشین این کشتی، ۲۸ نفر همچنان مفقود هستند که مرگ پنج نفر و نجات ۲۳۸ نفر تأیید شده است.

آرمان گفت: «پلیس به همراه آژانس امداد و نجات و نیروی دریایی، هفت قایق و یک بالگرد را برای یافتن مفقودین اعزام کرده‌اند.»

وی افزود: هفت قایق اعزام شده شامل یک ناوچه سبک، قایق‌های تندرو و یک قایق گشتی با ظرفیت حمل حدود ۱۰۰ مسافر است.

امدادگران جستجوی خود را بر منطقه‌ای به وسعت ۱۰ مایل به سمت شرق و ۱۰ مایل به سمت غرب محل حادثه متمرکز کرده‌اند. همه قربانیان نجات یافته صبح دوشنبه به بندر گاپورا سوریا نوسانتارا در سورابایا تخلیه شدند.

اندونزی، مجمع‌الجزایری با حدود ۱۷۰۰۰ جزیره، به شدت به کشتی‌ها به عنوان یک وسیله حمل و نقل کلیدی متکی است، زیرا مسیر‌های دریایی مقرون به صرفه‌تر و در دسترس‌تر از سفر‌های هوایی هستند. با این حال، استاندارد‌های ایمنی همیشه به طور دقیق اجرا نمی‌شوند و حوادث نسبتاً مکرر است.

منبع: رویترز

برچسب ها: اندونزی ، آتش سوزی
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