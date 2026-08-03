رئیس پلیس راه تهران بزرگ گفت: یک کامیونت با راننده فاقد گواهینامه و ۴۹۰ میلیون ریال خلافی توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابراهیم ارزانی، با اشاره به اجرای طرح‌های کنترلی پلیس راه در محور‌های مواصلاتی پایتخت اظهار کرد: مأموران گشت پلیس راه مستقر در آزادراه تهران-قم هنگام پایش خودرو‌های عبوری، یک دستگاه کامیونت را به علت تخلفات متعدد متوقف کردند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد راننده این کامیونت فاقد گواهینامه مجاز برای رانندگی با این نوع وسیله نقلیه بوده و خودرو نیز به صورت غیرمجاز وارد آزادراه شده است.

رئیس پلیس راه تهران بزرگ ادامه داد: همچنین مشخص شد این کامیونت دارای ۴۹۰ میلیون ریال خلافی پرداخت‌نشده است که با توجه به مجموع تخلفات صورت‌گرفته، خودرو طبق مقررات توقیف و برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ ارزانی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از اعتبار گواهینامه، تکمیل بودن مدارک خودرو و وضعیت جرائم رانندگی خود اطمینان حاصل کنند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت مقررات رانندگی نقش مهمی در کاهش حوادث، حفظ جان سرنشینان و دیگر کاربران جاده دارد و از بروز مشکلاتی مانند توقیف خودرو و هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.

برچسب ها: پلیس راه ، خلافی خودرو
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