سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر قم از کشف ۸۷ بطری تریاک به وزن ۸۳ کیلو و ۶۰۰ گرم در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسن دهقانی گفت: در راستای تعامل اطلاعاتی و عملیاتی میان پلیس مبارزه با مواد مخدر قم و چهارمحال و بختیاری، طی یک عملیات هوشمندانه، ۸۳ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک کشف شد و ۲ متهم دستگیر شدند.
وی در تشریح جزییات خبر، اضافه کرد: بر اساس اطلاعات بهدست آمده و با هماهنگی دقیق میان تیمهای عملیاتی ۲ استان، سه تیم ویژه از کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر به محلهای مورد نظر اعزام شدند و با هماهنگی مقام قضایی و هماهنگی میان تیمی، موفق شدند خودرو را در محدوده عوارضی کاشان به سمت قم متوقف کنند.
وی ادامه داد: در جریان بازرسی دقیق خودرو، ماموران موفق شدند محل جاسازی را شناسایی کرده و ۸۷ بطری حاوی مواد مخدر تریاک را کشف کنند که بر اساس بررسیهای انجام شده، وزن این مواد مخدر بالغ بر ۸۳ کیلو و ۶۰۰ گرم تعیین شده است.
دهقانی خاطرنشان کرد: طبق گزارشهای اولیه، ۲ سرنشین خودرو در جریان این عملیات بازداشت شدند و پرونده قضایی برای آن ها تشکیل شده است.
به کارگیری مشمولان غایب جریمه سنگینی دارد
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی قم با هشدار به کارفرمایان، گفت: به کارگیری مشمولان غایب، علاوه بر پیگرد قانونی، جریمههای سنگینی برای متخلفان در پی خواهد داشت.
سرهنگ محمد جواد میرزایی در گفت وگویی افزود: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند علاوه بر اضافه خدمت، برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیتها و محرومیتهای اجتماعی از جمله عدم صدور مجوز خروج از کشور، عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمان ها و کارگاه های دولتی و خصوصی مواجه میشوند.
وی اضافه کرد: با افزایش ارتباط سامانهای با سازمانهای دولتی و غیردولتی مانند وزارتخانهها و بانک مرکزی اجرای محرومیتهای اجتماعی برای مشمولان غایب با تمرکز و دقت بیشتر انجام میشود.
وی ادامه داد: براساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی هرگونه بهرهمندی از تسهیلات دولتی از جمله دریافت وام، پروانه کسب و کار ، کاندیدا شدن در کلیه انتخابات کشوری و استخدام شدن بهصورت رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد فقط به شرط تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی مشمولان امکانپذیر میباشد.
میرزایی بیان کرد: در صورت بکارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان در موسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانهها، شرکتها، آموزشگاهها، بنگاهها، مغازهها و تعمیرگاهها برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، کارفرما به محاکم صالح قضایی معرفی میشود و مجازات این افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و همچنین در صورت تکرار و بکارگیری برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز برای متخلفان از عدم اجرای قانون مذکور در نظرگرفته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیامرسانهای داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی @khabaresarbazi از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
منبع:معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی قم