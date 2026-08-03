باشگاه خبرنگاران جوان - نوروز عزیزی، با اشاره به مهمترین مشکلاتی که در زمینه نان در کرمانشاه وجود دارد و گاهی منجر به تخلف از سوی برخی خبازیها میشود، اظهار کرد: نمیتوان انجام تخلف از سوی برخی از نانواییها را انکار کرد، اما با وجود مشکلات متعددی که وجود دارد، اکثر نانواییها با نهایت انصاف و به دور از تخلف نان پخت کرده و به دست مردم میرسانند.
وی، اصلیترین عاملی که باعث میشود برخی از نانواییها به تخلف روی بیاورند و گرانفروشی یا کمفروشی کنند را واقعی نبودن قیمت نان در کرمانشاه دانست و افزود: قیمت نان در کرمانشاه از بسیاری از نقاط دیگر ایران، حتی روستاهای استانهای همجوار پایینتر است.
رئیس اتحادیه خبازان کرمانشاه، کم توجهی به آنالیز قیمت ارائه شده از سوی اتحادیه برای تعیین نرخ نان را دلیل واقعی نشدن قیمت نان عنوان کرد و ادامه داد: ما در آنالیز قیمت نان همه هزینهها و حداقل سود برای خبازیها را در نظر گرفتیم، اما این آنالیز قیمت مورد کم توجهی قرار گرفت و قیمتهای پیشنهادی ما به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
عزیزی با اشاره به اینکه اکنون قیمت نان برای خبازیها صرفه اقتصادی ندارد، تاکید کرد: خبازیها با افزایش قابل توجه هزینهها مواجه هستند. برای نمونه یک کارگر نانوایی برای یک نصف روز کار حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میگیرد و حق بیمه او نیز باید پرداخت شود. اگرچه این دستمزد با توجه به سختی کار در نانوایی و هزینههای بالای زندگی رقم قابل توجهی نیست، اما برای خبازیها سنگین است.
وی از افزایش سایر هزینههای خبازیها نیز یاد کرد و گفت: برای نمونه اجاره مغازه نانوایی که سال گذشته ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان بود، امسال به ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه خبازان کرمانشاه گفت: نانواییهای کرمانشاه هرچه کار میکنند باید بابت هزینه کارگر، بیمه، اجاره و... بپردازند و این امر باعث شده برخی از آنها فعالیت خود را متوقف کنند.
عزیزی، منشاء اصلی تخلفات برخی نانواییها را همین پایین بودن قیمت نان نسبت به هزینههای پخت آن دانست و اضافه کرد: اگر قیمت نان واقعی و متناسب با سایر استانهای کشور باشد، از میزان تخلفات نیز کاسته خواهد شد.
کیفیت پایین نان به گندم برمیگردد
وی در خصوص کیفیت نان که همواره مورد گلایه مسئولین و مردم بوده نیز عنوان کرد: کیفیت نان به عوامل مختلفی بستگی دارد که گندم با کیفیت که خواب کافی داشته باشد اصلیترین عامل است. متاسفانه امسال نه تنها در کرمانشاه بلکه در کل کشور گندم تازه مورد استفاده قرار گرفت که آرد با کیفیتی از آن به دست نمیآید و این موضوع صدای همه را درآورده است.
رئیس اتحادیه خبازان کرمانشاه افزود: وقتی گندم و به تبع آن آرد بیکیفیت باشد، امکان پخت نان با کیفیت خوب وجود ندارد و تقصیر این موضوع بر گردن هیچکس نیست.
عزیزی با بیان اینکه آرد بی کیفیت به ضرر خود خبازیها هم هست و باعث میشود ناگزیر شوند بخش زیادی از خمیر خود را دور بریزند و امکان پخت آن را نداشته باشند، خاطرنشان کرد: وقتی گندم و آرد و به تبع آن خمیر خوب نباشد، نه امکان این وجود دارد که نانوایی به خمیر استراحت بدهد و نه مخمر اضافه کند، زیرا دیگر خمیر قابل پخت نخواهد بود. در شرایط عادی که کیفیت آرد خوب باشد، خمیر را چند ساعت استراحت میدهیم و مخمر هم اضافه میکنیم.
رئیس اتحادیه خبازان کرمانشاه، به تاثیر نیروی کار ماهر در کیفیت نان نیز اشاره کرد و ادامه داد: اگرچه نیروی کار ماهر نیز بیتاثیر نیست، اما وقتی گندم و آرد کیفیت نداشته باشد، نیروی ماهر نیز نمیتواند کاری از پیش ببرد.
به گفته عزیزی، نحوه نگهداری نان توسط مردم، از زمانی که نان را از خبازی تحویل میگیرند، تا وقتی که آن را مصرف کنند نیز بر کیفیت نان بیتاثیر نیست.
حذف نایلون و کنجد کامل اجرا نمیشود
وی به تصمیم مدیران استان مبنی بر ممنوعیت عرضه نان کنجدی و نایلون در نانواییها نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع به طور کامل در نانواییها اجرا نمیشود، زیرا عرضه نان کنجدی و نایلون به طور مستقیم به تقاضای مردم و مشتریان بستگی دارد و این تقاضا وجود دارد.
رئیس اتحادیه خبازان کرمانشاه با بیان اینکه وقتی نانوایی به مشتری که متقاضی نان کنجدی و یا نایلون است پاسخ منفی بدهد مشتری سراغ نانوایی دیگری میرود، افزود: این امر خود باعث کاهش فروش خبازیها میشود.
به گفته عزیزی، در حال حاضر حدود ۱۲۵۰ نانوایی در شهر کرمانشاه فعالیت دارند.