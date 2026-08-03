مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان اعلام کرد: تیم های عملیاتی این نهاد در تلاش برای یافتن کودک غرق شده در رودخانه زاینده رود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن مومنی اظهار داشت: در پی اعلام حادثه مفقود شدن یک کودک هفت ساله در حاشیه رودخانه زاینده رود، عملیات جستوجو و نجات از ساعت ۶ صبح امروز آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی بیان کرد: تیمهای عملیاتی هلال احمر متشکل از ۳۲ نیروی امدادی هلال احمر به همراه تیم های امدادی دستگاه های مدیریت بحران شهرستان فلاورجان، آتش نشانی اصفهان و نیروهای مردمی با استفاده از تجهیزات تخصصی تمامی نقاط احتمالی غرق شدگی این محل را بررسی میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان ادامه داد: یک جوان حدودا هجده ساله نیز هفتم مرداد در دریاچه زاینده رود حاشیه ساحل یانچشمه قدیم غرق شده بود که متاسفانه جسد او با مشارکت ۲ تیم عملیاتی روز جمعه در آن محل پیدا شد.
منبع:هلال احمر اصفهان