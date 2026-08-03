مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان زنجان از تعیین تکلیف کالاهای موجود در این اداره‌ کل خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین مهری امروز دوشنبه ۱۲ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در این اداره‌کل بر اساس قوانین و مقررات در حال انجام است.

وی افزود: در شرایط ویژه کشور، حدود ۷۳۰ میلیارد ریال انواع کالا از جمله ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، برای استفاده در اختیار مراجع مربوط قرار گرفته است.

مهری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کالاهای متروکه و پرونده‌های مربوط به اموال تملیکی، ادامه داد: تلاش شده است فرآیند فروش، استرداد و واگذاری کالاها با سرعت بیشتری انجام شود و کالاهای موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

در ادامه این نشست، زین‌العابدین گنج‌خانلو، مدیرکل گمرک استان زنجان، با ارائه گزارشی از وضعیت تجارت خارجی استان، اظهار کرد: ارزش صادرات استان در سال گذشته با کاهش ۳۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن، به حدود ۳۴۸ میلیون دلار رسید.

وی افزود: عراق، ترکیه و امارات متحده عربی مهم‌ترین مقاصد صادراتی استان در سال گذشته بودند و در بخش واردات نیز امارات متحده عربی، ترکیه و آلمان بیشترین سهم را داشتند.

گنج‌خانلو با اشاره به ترکیب کالاهای صادراتی استان، گفت: مقاطع فلزی بیشترین سهم ارزشی صادرات را به خود اختصاص داده و پس از آن محصولات صنعتی و معدنی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل گمرک استان زنجان ادامه داد: در چهار ماهه نخست امسال ۱۶۹ میلیون دلار کالا از استان صادر شده که از نظر وزنی ۴۷ درصد افزایش داشته است. در همین مدت حدود ۴۱ میلیون دلار کالا به وزن حدود ۱۶۹ هزار تن وارد استان شده که از نظر وزنی با کاهش ۱۳ درصدی همراه بوده است. 

 در این جلسه اعلام شد در چهار ماهه نخست امسال، وزن کالاهای صادراتی استان به ۱۶۹ میلیون کیلوگرم رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشته است. ارزش صادرات استان در این مدت ۹۶ میلیون دلار و ارزش واردات نیز ۱۳۶ میلیون دلار اعلام شد. 

در ادامه این جلسه گفته شد ۴۳۰ ردیف کالای تملیکی به ارزش تقریبی یک هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان تعیین تکلیف شده که از این میزان، ۱۸۶ ردیف کالا به فروش رسیده و ۱۸۸ ردیف کالا نیز پس از صدور احکام قضایی به صاحبان آن بازگردانده شده است. همچنین میزان فروش کالاهای تملیکی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱ درصد افزایش داشته است. 

برچسب ها: صادرات ، اموال تملیکی
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