تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین مرحله از اردوی آماده‌سازی خود، با پیروزی مقتدرانه مقابل ارزروم اسپور زیر ۲۱ سال، روند بی‌نقص عملکرد خود را تداوم بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرسپولیس تحت هدایت مهدی تارتار، در جریان آخرین دیدار‌های تدارکاتی خود در ترکیه، موفق شد با نتیجه ۶ بر ۰ تیم زیر ۲۱ سال ارزروم اسپور را شکست دهد. این مسابقه که با برنامه‌ریزی دقیق کادر فنی و با هدف تمرین روی اهداف تاکتیکی برگزار شد، آخرین ایستگاه از زنجیره موفقیت‌های قرمز‌ها در این اردوی بود.

آنچه در این دیدار‌های دوستانه بیش از همه جلب توجه می‌کند، آمار استثنایی پرسپولیس است. قرمز‌ها در ۵ بازی تدارکاتی خود (شامل دو بازی در تهران و سه بازی در ترکیه)، موفق شدند بیش از ۱۳ گل به سمت دروازه حریفان ارسال کنند، اما نکته خیره‌کننده اینجاست که در تمام این ۵ دیدار، هیچ گلی دریافت نکرده‌اند.

در تهران: پیروزی ۳ بر ۰ مقابل شهدای رزکان البرز و ۲ بر ۰ مقابل خیبر خرم‌آباد.
در ترکیه: پیروزی ۱ بر ۰ مقابل پیرامیدز مصر، پیروزی ۱ بر ۰ مقابل آلانیا اسپور و در نهایت پیروزی ۶ بر ۰ مقابل ارزروم اسپور زیر ۲۱ سال.

اگرچه پیروزی‌های اقتصادی در ترکیه و سپس درخشش هجومی در بازی آخر، روحیه بازیکنان را برای بازگشت به تهران بالا برده است، اما کارشناسان تأکید دارند که تفاوت میان بازی‌های تدارکاتی و رقابت‌های رسمی لیگ برتر بسیار زیاد است. با این حال، حفظ سطح بالای دفاعی و کلین‌شیت‌های متوالی، پیام امیدوارکننده‌ای برای هواداران و کادر فنی مهدی تارتار ارسال می‌کند.

پرسپولیس برای تکمیل فرآیند آماده‌سازی خود، قرار بود جمعه هفته جاری نیز یک دیدار دوستانه دیگر مقابل فجر سپاسی شیراز برگزار کند که فجر سپاسی بازی را لغو کرد .

برچسب ها: پرسپولیس ، مهدی تار تار
خبرهای مرتبط
علی عسگری:
لیگ ایران پتانسیل برگزاری بیش از ۵ تیم را ندارد/ پشت پرده زیادی در نقل و انتقالات وجود دارد
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس انصراف داد
دروازه بان مد نظر پرسپولیس به نفت پیوست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معضل چمن ورزشگاه تختی کی تمام می‌شود؛ شاید خرداد ۱۴۰۶!
لیگ ایران پتانسیل برگزاری بیش از ۵ تیم را ندارد/ پشت پرده زیادی در نقل و انتقالات وجود دارد
دروازه بان مد نظر پرسپولیس به نفت پیوست
زور اینفانتینو و شرکا به فوتبالی های جهان نرسید
ادامه تصمیمات فوتبالی عجیب در هلدینگ خلیج فارس
پورعلی‌گنجی به لیگ عراق پیوست
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس انصراف داد
مراقب رزومه‌سازی نامزد‌های تصدی ریاست ژیمناستیک باشید
پایان کار محسن خلیلی در معاونت ورزشی پرسپولیس
برتری حقوقی استقلال در پرونده یاسر آسانی
آخرین اخبار
کاپیتان های پرسپولیس در فصل جدید مشخص شدند
استراتژی جدید فدراسیون برای اصلاح ساختار مالی باشگاه‌ها
برتری حقوقی استقلال در پرونده یاسر آسانی
دیوار دفاعی تسخیرناپذیر پرسپولیس
درخشش ستاره‌های ایران در میان غول‌های والیبال
نخستین نشست هیأت رئیسه فدراسیون ورزش‌های آبی با تأکید بر پاداش‌های ویژه
پایان کار محسن خلیلی در معاونت ورزشی پرسپولیس
مراقب رزومه‌سازی نامزد‌های تصدی ریاست ژیمناستیک باشید
زور اینفانتینو و شرکا به فوتبالی های جهان نرسید
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس انصراف داد
ادامه تصمیمات فوتبالی عجیب در هلدینگ خلیج فارس
دروازه بان مد نظر پرسپولیس به نفت پیوست
لیگ ایران پتانسیل برگزاری بیش از ۵ تیم را ندارد/ پشت پرده زیادی در نقل و انتقالات وجود دارد
پورعلی‌گنجی به لیگ عراق پیوست
معضل چمن ورزشگاه تختی کی تمام می‌شود؛ شاید خرداد ۱۴۰۶!
پیشنهاد نجومی محمد صلاح به عربستانی‌ها
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ ایران نایب قهرمان شد
پرسپولیس ۶ - ۰ ارزروم ترکیه/ برتری قاطع سرخپوشان در سومین بازی تدارکاتی
احکام اعضای فدراسیون اسکیت صادر شد
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ فورنال ارزشمندترین بازیکن شد
تاج: بجای سقف قرارداد قانون فیرپلی مالی اجرا می شود
رده‌بندی نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ ایران در رده پانزدهم
قرعه‌کشی لیگ دسته اول فوتبال برگزار شد
اعلام زمان و مکان بازی های تیم امید در مرحله بازی های آسیایی ناگویا
رسمی؛ سروش رفیعی از پرسپولیس جدا شد + عکس
پایان همکاری پرسپولیس و مرتضی پورعلی‌گنجی با توافق دوجانبه
لهستان ۳ - ۲ آمریکا/ عقاب های لهستانی‌ بازهم بربام والیبال جهان ایستادند
باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال منتفی شد؟
استقلال با دو غایب مقابل مس شهر بابک قرار می‌گیرد
ابهام در رأس مدیریت استقلال/ کمیته هلدینگ هنوز تصمیم نهایی نگرفته است