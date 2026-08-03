باشگاه خبرنگاران جوان - پرسپولیس تحت هدایت مهدی تارتار، در جریان آخرین دیدار‌های تدارکاتی خود در ترکیه، موفق شد با نتیجه ۶ بر ۰ تیم زیر ۲۱ سال ارزروم اسپور را شکست دهد. این مسابقه که با برنامه‌ریزی دقیق کادر فنی و با هدف تمرین روی اهداف تاکتیکی برگزار شد، آخرین ایستگاه از زنجیره موفقیت‌های قرمز‌ها در این اردوی بود.

آنچه در این دیدار‌های دوستانه بیش از همه جلب توجه می‌کند، آمار استثنایی پرسپولیس است. قرمز‌ها در ۵ بازی تدارکاتی خود (شامل دو بازی در تهران و سه بازی در ترکیه)، موفق شدند بیش از ۱۳ گل به سمت دروازه حریفان ارسال کنند، اما نکته خیره‌کننده اینجاست که در تمام این ۵ دیدار، هیچ گلی دریافت نکرده‌اند.

در تهران: پیروزی ۳ بر ۰ مقابل شهدای رزکان البرز و ۲ بر ۰ مقابل خیبر خرم‌آباد.

در ترکیه: پیروزی ۱ بر ۰ مقابل پیرامیدز مصر، پیروزی ۱ بر ۰ مقابل آلانیا اسپور و در نهایت پیروزی ۶ بر ۰ مقابل ارزروم اسپور زیر ۲۱ سال.

اگرچه پیروزی‌های اقتصادی در ترکیه و سپس درخشش هجومی در بازی آخر، روحیه بازیکنان را برای بازگشت به تهران بالا برده است، اما کارشناسان تأکید دارند که تفاوت میان بازی‌های تدارکاتی و رقابت‌های رسمی لیگ برتر بسیار زیاد است. با این حال، حفظ سطح بالای دفاعی و کلین‌شیت‌های متوالی، پیام امیدوارکننده‌ای برای هواداران و کادر فنی مهدی تارتار ارسال می‌کند.

پرسپولیس برای تکمیل فرآیند آماده‌سازی خود، قرار بود جمعه هفته جاری نیز یک دیدار دوستانه دیگر مقابل فجر سپاسی شیراز برگزار کند که فجر سپاسی بازی را لغو کرد .