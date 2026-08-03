باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با اشاره به جایگاه استراتژیک شهرک صنعتی سروستان ۲ با مساحت ۷۵۰ هکتار، اظهار داشت: این مجموعه با هدف استقرار صنایع بزرگ، انرژی‌بر و صادرات‌محور طراحی شده است.

او افزود: فاز نخست این شهرک به وسعت ۲۵۰ هکتار آماده‌سازی شده و فرآیند واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران با سرعت در حال انجام است.

تحول در زیرساخت‌های انرژی

یکی از دستاورد‌های کلیدی اخیر در این شهرک، بهره‌برداری از خط انتقال گاز با اعتباری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال است که ظرفیت انتقال روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز را فراهم کرده است.

علاوه بر این، پروژه احداث پست برق ۶۶ به ۲۰ کیلوولت با ظرفیت ۵۴ مگاوات که بر پایه توافق سه‌جانبه میان شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت برق منطقه‌ای در حال اجراست، از اولویت‌های اصلی برای تأمین برق پایدار صنایع بزرگ عنوان شد.

روند سرمایه‌گذاری و اشتغال

طبق آمار‌های اعلام شده، تاکنون ۵۷ قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک سروستان ۲ منعقد شده است که از این میان، ۸ واحد صنعتی با اشتغال حدود ۳۰۰ نفر به بهره‌برداری رسیده‌اند و ۶ واحد دیگر نیز در آستانه ورود به چرخه تولید قرار دارند. از جمله واحد‌های شاخص مستقر در این شهرک می‌توان به بزرگ‌ترین تولیدکننده آجر نسوز صنایع فولادی کشور و تولیدکنندگان بزرگ ساندویچ‌پنل و مخازن پلی‌اتیلن اشاره کرد.

پیگیری‌های مجلس برای تسریع پروژه‌ها

غلامرضا توکل، نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار و رئیس مجمع نمایندگان استان فارس، با تأکید بر ضرورت حمایت از این پروژه اقتصادی، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده، بر لزوم تسریع در تکمیل پست برق تأکید کرد.

او اظهار داشت: پس از بازدید مقامات استانی، پیگیری‌های لازم برای تخصیص منابع مالی و تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه پست برق با جدیت از سوی مجمع نمایندگان دنبال می‌شود تا از ظرفیت‌های این شهرک برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده شود.