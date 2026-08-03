باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «گهواره خالی»، «آگوست»، «دور دست»، «مدرسه زندگی»، «بدون ذره‌ای تردید»، «به وقت شام»، «پاسکال»، «خیال نقش»، «قاب عاشقی» و «جیحون»؛ سه شنبه ۱۳ مرداد ماه مصادف با اربعین حسینی (ع) از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

**** شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «گهواره خالی» به کارگردانی «شهرزاد سالمی»، سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره دو برادر به نام‌های حسین و امیرعباس است که تلاش دارند تا با کمک دوستانشان در محل، به مادر یک شهید برای برگزاری هیئت عزاداری امام حسین علیه السلام کمک کنند. حسین و امیرعباس یک شب در حال رفتن به خانه، به پیرزنی برمی خورند که در حال زدن پارچه سیاه بر سر در منزلش است. آنها به او کمک می‌کنند تا پارچه را به دیوار نصب کند. در همین حین دو برادر متوجه می‌شوند که او مادر یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس است که از سرنوشت پسرش خبری ندارد و منتظر رسیدن خبری از او است. حسین و امیرعباس با یکی از بچه‌های محل به نام نادر اختلاف دارند و همین باعث می‌شود آنها در مقابل نادر و هیئتی که دارد، تلاش کنند تا در خانه آن پیرزن هیئتی برپا کنند. آنها تصمیم می‌گیرند به نیت حضرت علی اصغر علیه السلام، هیئت خود را برپا کنند که به همین منظور به دنبال یک گهواره می‌گردند تا ...

مریم کاویانی، حسن اسدی، حسین سالمی و امیرعباس سالمی در فیلم تلویزیونی «گهواره خالی» بازی کرده‌اند.

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**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی جدید «آگوست» به کارگردانی «نیکیتا وایسوتسکی و ایلیا لیبیدو»، سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سرگئی بزروکوف، نیکیتا کولوگریوی، پاول تاباکوف، ایلیا ایسایف، رومن مادیانوف، دانیل وروبیف، کریل کوزنتسوف و الکسی ورتکوف آمده است: در آگوست (مرداد) ۱۹۴۴ ارتش المان نازى در حال عقب نشینى از خاک شوروى است در حالى که در مرز بلاروس و لهستان، ارتش شوروى در حال پیشروى است. یک گروه اطلاعات و شناسایى ارتش شوروی به نام اسمرش به فرماندهى یک نظامى کارکشته به نام پاول مسئولیت شناسایى و انهدام هسته هاى باقى مانده دشمن از جمله یک مقر رادیویی را دارند که اطلاعات نظامى را با پیام هاى رمزى به نام کائو از طریق سربازان خائن ارتش و از دل جنگل‌های انبوه و غیر قابل شناسایی شوروی به آلمان مخابره مى کنند و باعث شکست‌های سنگینی می‌شوند. افراد اصلى پاول هم افسرهاى جوان و شجاعی هستند. آنها برخى هسته هاى دشمن را شناسایى و منهدم مى کنند و ...

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**** شبکه تهران سیما

فیلم تلویزیونی «دور دست» به کارگردانی «پوریا آذربایجانی»، سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: شاه علی، جوان ۳۰ ساله‌ای است که از یکی از روستا‌های تبریز با پدرش به تهران آمده؛ دکتر‌ها به شاه علی گفته‌اند که پدرش زیاد زنده نمی‌ماند و او برای برآورده کردن آرزوی پدر (رفتن به کربلا) و تأمین خرج سفر پدر، تلاش می‌کند کاری پیدا کند که ...

یوسف خداپرست، محمد بسیم، حسین عابدینی، مهدی جعفری و حسین سلیمانی در فیلم تلویزیونی «دور دست» بازی کرده‌اند.

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**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «مدرسه زندگی» به کارگردانی «نیکولاس وانیر»، سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کریستین جولی، کلوداین باچت، اَفیف بِن بَدرا، کارولینا ژورزاک، فردریک سورل، ایلونا کابرر و توماس درند خواهید دید: در سال ۱۹۲۰ یک پسر یتیم به نام پل توسط یک زوج روستایی که برای یک زمین‌دار کار می‌کنند به فرزندی پذیرفته می‌شود. اما او پس از مدتی با یک شکارچی محلی آشنا می‌شود که زندگیش را دگرگون می‌کند و ...

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فیلم سینمایی «بدون ذره‌ای تردید» به کارگردانی «پیتر هیامس»، سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی مایکل داگلاس، جسی متکافه و آمبر تامبلین خواهیم دید: سی جِی، خبرنگار شبکه خبری ۸، طی تحقیقاتی در می‌یابد که دادستان هانتر در جریان پرونده‌های جنائی خود دست به جعل مدرک DNA می‌زند تا برد خود را در پرونده حتمی کند، چرا که نامزد پست فرمانداری است و این امر برای کسب اعتبار بیشتر او لازم است. سی جی سعی در بر ملا کردن فساد او دارد و از آنجا که با دختری به نام اِلا که دستیار هانتر است به تازگی نامزد کرده‌اند، از او می‌خواهد برای اثبات این ادعا، فیلم بازجویی‌های دادستانی را در اختیارش بگذارد. سی جی راه چاره اثبات این ادعا را در این می‌بیند که خود را در جریان یک قتل دخیل کند و از خود شواهدی بر جا بگذارد تا ...

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فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تَدمُر به سمت دمشق است. آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنها است.

بابک حمیدیان، هادی حجازی‌فر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «پاسکال» به کارگردانی «آدریان ته»، سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آدی افندی، امرول افندی و عمار آلفین خواهیم دید: آرمان رحمت و دوستش جاشوا هر دو جز یگان ویژه نیروی دریایی موسوم به پاسکال که علیه تروریسم دریایی مبارزه می‌کنند هستند. در یکی از ماموریت هایشان جاشوا کشته می‌شود و جن که مسئول مرگ او تشخیص داده می‌شود از نیروی دریایی اخراج می‌شود و به دزدان دریایی می‌پیوندد. لی لی همسر جاشوا در دکل‌های نفتی کار می‌کند که جن و دزدان دریایی به آنجا حمله می‌کنند. آرمان و تیمش برای مقابله با آنها به دکل نفتی رفته و ...

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**** شبکه کودک

فیلم تلویزیونی «خیال نقش» به کارگردانی «احمد فیضی»، سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این فیلم درباره رضا نوجوانی است که ضمن درس خواندن برای کمک به مخارج خانواده کار می‌کند. رضا در رشته فرش فعالیت می‌کند. آقا جلال صاحبکار رضا در حال ورشکستگی است. رضا سعی دارد راهی برای جلوگیری از بسته شدن کارگاه فرش جلال بیابد. رضا با شیفته (نقاش و طراح فرش) که سرمایه‌ای هم دارد صحبت می‌کند تا به کمک جلال بیاید، اما ...

قاسم زارع، حسین توشه، مانی رحمانی و فاطمه سرلک در فیلم تلویزیونی «خیال نقش» بازی کرده‌اند.

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**** شبکه امید

فیلم تلویزیونی «قاب عاشقی» به کارگردانی «حسن ساجدی»، سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان فیلم قصه نوجوانی است که علاقه داشته به همراه پدرش به پیاده روی اربعین برود ولی به دلیل تقارن با ایام تحصیل با مخالفت مدرسه به مقصود خود نمی‌رسد. این نوجوان کار‌های خیر می‌کند و کمک به اهالی روستا باعث می‌شود پدرش پیامی می‌فرستد که در تمام مسیر پیاده روی اربعین اورا در کنار خود می‌دیده و حتی جلوتر از پدر که ...

نادر مهدیلو، فریبا مهرزاد، سارا خلیلی نسب، شیرزاد عسگری، پریسا وطن خواه، سینا دانیالی، پارسا رحیمی، هادی تقی پور و علی عاشوری در این فیلم بازی کرده‌اند.

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**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی جدید «جیحون» به کارگردانی «رها سلیمانی»، سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره نجیب پسر جوانی است که لکنت زبان دارد. او همیشه مورد تمسخر بچه‌ها و جوان‌های محل قرار می‌گیرد و به نجیب کبریتی معروف است. پدر او آقا کمال برای سال‌ها سرپرست تعزیه روستا بوده است. ۱۰ سال پیش پسر جوانی به نام مصطفی که تازه ازدواج کرده است و می‌خواهد بچه‌دار شود به آقا کمال اصرار می‌کند که در مراسم تعزیه آن سال او به جای کمال نوحه خوانی کند تا بلکه خداوند به برکت این کارش او را صاحب فرزندی کند. آقا کمال هم که مردی لجباز و یک دنده است نمی‌پذیرد. مصطفی عصبانی شده لج می‌کند و پرچم‌های تعزیه را که در زیرزمین خانه آقا کمال است آتش می‌زند. در آن زمان نجیب پسر کوچک آقا کمال در زیرزمین مخفی شده است. در این آتش سوزی بخشی از چهره او می‌سوزد و او از ترس لکنت زبان می‌گیرد اکنون ۱۰ سال گذشته است. آقا کمال از آن زمان دیگر خودش تعزیه اجرا نکرده و مصطفی هم در زندان است. امسال بالاخره خداوند به مصطفی لطف داشته و همسر او باردار است. پیرمردی معتمد در روستا به نام آقا سید وساطت می‌کند. آقا کمال رضایت می‌دهد که مصطفی از زندان آزاد شود. از طرفی نجیب دوست دارد شمر خوان تعزیه باشد. اقا کمال که فکر می‌کند او نمی‌تواند. شرطی برای نجیب می‌گذارد که اگر نجیب بتواند یک قالی را با دست‌های خودش ببافد و کامل کند، آقا کمال به او اجازه خواهد داد. با وجود تلاش‌های نجیب، هر شب آقا کمال بافته‌های نجیب را از هم باز می‌کند تا هیچ وقت کمال قالی را کامل نکند. نجیب متوجه ماجرا و ...

جلیل عالی پور، حسن جویره، بیژن گنجعلی، گوهرشاد مهابادی، الهام باقری و حسن نرگس خانی در فیلم سینمایی «جیحون» بازی کرده‌اند.

منبع: رسانه ملی