پلیس فتای گیلان هشدار داد: دانلود همراه بانک از منابع نامعتبر، مسیری برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر، رئیس پلیس فتای استان گیلان گفت: شهروندان باید برنامه‌های همراه بانک را تنها از سایت رسمی بانک مربوطه یا منابع معتبر معرفی شده از سوی بانک‌ها دریافت و به‌روز‌رسانی کنند.

او افزود: نصب همراه بانک از طریق لینک‌های ناشناس، کانال‌ها و گروه‌های غیررسمی، سایت‌های متفرقه یا فایل‌های ارسالی از سوی افراد ناشناس، می‌تواند زمینه سرقت اطلاعات بانکی، نام کاربری، رمز‌های عبور و حتی برداشت غیرمجاز از حساب بانکی را برای کلاهبرداران فراهم کند.

رئیس پلیس فتای استان گیلان تصریح کرد: مجرمان سایبری با طراحی نسخه‌های جعلی همراه بانک، کاربران را به نصب نرم‌افزار‌های آلوده ترغیب و پس از دسترسی به اطلاعات بانکی، اقدام به کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان می‌کنند.

سرهنگ نقی‌مهر گفت: شهروندان لازم است پیش از نصب هرگونه برنامه بانکی، از اصالت منبع دانلود اطمینان حاصل کرده و از کلیک روی لینک‌های ناشناس یا نصب فایل‌های ارسالی در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند، چرا که امنیت حساب بانکی از یک دانلود مطمئن آغاز می‌شود.

او از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدار‌های سایبری پلیس فتا، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا نیاز به راهنمایی، از طریق سایت policefata.ir  یا از طریق شماره تماس مرکز فوریت‌های سایبری ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا تماس بگیرند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس فتای گیلان ، کلاهبرداری اینترنتی
خبرهای مرتبط
تماس‌های جعلی با عنوان صداوسیما و پشتیبانی بانک
هشدار پلیس فتا به شیوه کلاهبرداری از زائرین اربعین حسینی
هشدار پلیس فتای گیلان در خصوص «دیپ‌فیک»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیکر شهید نیما مرادی در زادگاهش انزلی آرام گرفت
تمدید خودکار مجوز تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد انزلی
مرمت خانه تاریخی آیت‌الله حجتی در رشت
بهره‌برداری از سینما انقلاب رشت تا پایان مهر ماه
مهار آتش‌سوزی در تالاب بین‌المللی امیرکلایه + تصاویر
هشدار پلیس فتای گیلان درباره دانلود همراه بانک از منابع نامعتبر
آخرین اخبار
تمدید خودکار مجوز تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد انزلی
پیکر شهید نیما مرادی در زادگاهش انزلی آرام گرفت
هشدار پلیس فتای گیلان درباره دانلود همراه بانک از منابع نامعتبر
مهار آتش‌سوزی در تالاب بین‌المللی امیرکلایه + تصاویر
بهره‌برداری از سینما انقلاب رشت تا پایان مهر ماه
مرمت خانه تاریخی آیت‌الله حجتی در رشت
استقبال از پیکر شهید دریانورد کشتی تجاری «آنا» در گیلان