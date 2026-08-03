باشگاه استقلال در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد اسناد جدید فیفا تأیید می‌کند که ارسال نامه فسخ توسط بازیکن، لزوماً به معنای خاتمه قرارداد نیست و بازیکن مذکور همچنان متعهد به قرارداد معتبر قبلی است.

باشگاه خبرنگاران جوان-باشگاه استقلال در مورد قرارداد یاسر آسانی با این تیم نوشت :  در اسناد جدید ارسالی از سوی فیفا به باشگاه استقلال، موضوعی مورد تأکید قرار گرفته که پیش از این نیز وکلای باشگاه بر آن تصریح کرده بودند. بر اساس محتوای این اسناد، صرف ارسال نامه فسخ از سوی بازیکن به هیچ‌وجه به معنای خاتمه قطعی قرارداد نیست. همچنین این بازیکن فسخ خود را در پرتال فیفا ثبت نکرده است.

طبق اسناد رسمی فیفا که در زمان مناسب نسخه‌ای از آن به فدراسیون فوتبال ایران نیز ارسال خواهد شد، آسانی به دلیل داشتن قرارداد معتبر می‌تواند به همان قرارداد قبلی ادامه دهد.

برچسب ها: استقلال ، آسانی
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