مراسم اجتماع و پیاده روی جاماندگان اربعین و تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا فردا سه شنبه همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان در تبریز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: مراسم پیاده روی و اجتماع جاماندگان اربعین فردا سه‌شنبه ۱۳ مردادماه از ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان شهید بهشتی تا مصلای اعظم امام خمینی(ره) تبریز را به صورت پیاده طی خواهند کرد و پس از آن، برنامه‌های معنوی از جمله قرائت زیارت اربعین و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار می‌شود.

این مراسم با یاد و نام قائد شهید امت اسلامی امام خامنه‌ای برگزار می‌شود و جاماندگان زیارت اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) گرد هم می‌آیند تا از یزید زمان اعلام برائت و بار دیگر با امام سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: پیاده روی جاماندگان اربعین ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
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