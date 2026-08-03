باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: مراسم پیاده روی و اجتماع جاماندگان اربعین فردا سهشنبه ۱۳ مردادماه از ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان مسیر میدان شهید بهشتی تا مصلای اعظم امام خمینی(ره) تبریز را به صورت پیاده طی خواهند کرد و پس از آن، برنامههای معنوی از جمله قرائت زیارت اربعین و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار میشود.
این مراسم با یاد و نام قائد شهید امت اسلامی امام خامنهای برگزار میشود و جاماندگان زیارت اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) گرد هم میآیند تا از یزید زمان اعلام برائت و بار دیگر با امام سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما