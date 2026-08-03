مسئول پروژه اربعین دانش آموزی شبکه شاد گفت: تا امروز، بیش از یک میلیارد قدم در مسیر اربعین به نیابت از شهدای گرانقدر در سامانه شاد ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - محمدرضا وکیلالرعایا، مسئول پروژه اربعین دانش آموزی شبکه شاد در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح جزئیات عملکرد سامانه جدید در بستر شاد، گفت: ما در ایام پیادهروی اربعین، تجربهای نوآورانه را با راهاندازی سامانه «خادم» رقم زدهایم.
وی ادامه داد: هدف از این سامانه این است که دانشآموزان بتوانند به راحتی و تنها با چند کلیک از طریق موبایل خود، اعلام آمادگی کرده و در امور اسکان، لجستیک و خدمات فرهنگی در مدارس و مواکب مسیر، نقشآفرینی کنند.
مسئول پروژه اربعین دانش آموزی شبکه شاد افزود: این سامانه به دانشآموز اجازه میدهد تا بر اساس تمایل خود، مدرسه یا موکب مورد نظر در مسیرهای مرزی یا داخل کشور را انتخاب کرده و پس از تأیید مدیر مربوطه، در شیفتهای مشخص شده به خدمت برسد. این فرآیند کاملاً دیجیتال و بدون نیاز به پیچیدگیهای اداری انجام میشود.
وکیلالرعایا ادامه داد: ما با استقبال بسیار فراتر از انتظار خود روبرو هستیم. تنها در این ۱۰ روز اخیر، آمار ثبت قدمهای دانشآموزان، معلمان و خانوادهها در سامانه به بیش از یک میلیارد قدم رسیده است. این میزان مشارکت از سوی ۱۷ میلیون دانشآموز، نشاندهنده جذابیت و اثرگذاری بالای این پروژههای معنوی-دیجیتال برای نسل جوان است.
وی همچنین به قابلیت «نذر قدم» اشاره کرد و گفت: در این سامانه، دانشآموز میتواند به نیابت از شهدای گرانقدر، تعداد مشخصی قدم را در مسیر اربعین نذر کند. این قابلیت، پیوندی معنوی و عمیق میان نوجوانان و ارزشهای دفاع مقدس ایجاد کرده است.
وکیلالرعایا در خصوص سایر خدمات ارائه شده در بستر شاد تصریح کرد: ما در بخش "همسفر"، آموزشهای لازم از جمله کمکهای اولیه در برابر گرمازدگی را ارائه میدهیم. همچنین در حوزه ایمنی، نکات بسیار مهمی را برای دانشآموزان تدوین کردهایم تا در مسیر، با افرادی که قصد سوءاستفاده دارند، مواجه نشوند.
وی با اشاره به امکانات بصری افزود: برای کسانی که امکان حضور فیزیکی ندارند، پخش زنده ۲۴ ساعته از حرمها و همچنین قابلیت بازدید مجازی ۳۶۰ درجه از اماکن مقدسه فراهم شده است تا بتوانند با کیفیتی بالا، فضای معنوی را تجربه کنند.
مسئول پروژه اربعین دانش آموزی شبکه شاد با بیان این که این موکبها فقط در کشور ایران و در مرزهای جنوبی و غربی قابل اجرا است؛ تصریح کرد: تاکنون حدود ۴ هزار نفر در برپایی موکبها از ۱۰ روز پیش تا کنون اقدام کردهاند