معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت نخستین مرحله وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حشمت‌الله سلیمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: با هماهنگی بانک عامل، دومین مرحله وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری امروز (دوشنبه) به حساب مشمولان این مرحله واریز شد.

سلیمانی افزود: این تسهیلات با مبلغ ۷۵ میلیون تومان، بازپرداخت ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه ۴ درصد پرداخت می‌شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به گفته وی، مرحله نخست وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری ۲۴ تیرماه برای مشمولان مرحله نخست واریز شده بود.

برچسب ها: صندوق بازنشستگی ، وام
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
بیمه دانافقط یک سوم هزینه های درمانی 4ماه پیش راپرداخت کردالباقی کی پرداخت میشود؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
همه معوقه طلب کارمند ندادند بعد وام میدند
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
این وام ها به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ آیا بهتر نیست به ترتیب به همه باز نشستگان ( باز ایستادگان) واریز شود و از حقوق آنها ماهانه کسر شود ؟!
۰
۵
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