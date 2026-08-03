معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت نخستین مرحله وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حشمت‌الله سلیمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: با هماهنگی بانک عامل، دومین مرحله وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری امروز (دوشنبه) به حساب مشمولان این مرحله واریز شد.

سلیمانی افزود: این تسهیلات با مبلغ ۷۵ میلیون تومان، بازپرداخت ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه ۴ درصد پرداخت می‌شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به گفته وی، مرحله نخست وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری ۲۴ تیرماه برای مشمولان مرحله نخست واریز شده بود.