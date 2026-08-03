فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء تاکید کرد که تضمین موفقیت و قدرت سازی در معماری جدید بسیج، ارمغان ماندگار شهید سلیمانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) روز دوشنبه با حضور در منزل شهید والامقام سرلشکر غلامرضا سلیمانی، رئیس فقید سازمان بسیج مستضعفین، با خانواده معظم این شهید گرانقدر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در ابتدای این دیدار، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با گرامیداشت یاد و خاطره آن فرمانده رشید اسلام، عروج ملکوتی ایشان در جنایت هولناک تروریستی آمریکایی-صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم را به عنوان برگ زرینی در تاریخ افتخارات نظامی و ایمانی کشور دانست و تأکید کرد: این جنایت ددمنشانه، نه تنها اراده ملت ایران به ویژه بسیجیان سلحشور را سست نکرد، بلکه فصل جدیدی از هوشیاری و اتحاد ملی و اقتدار بسیج مردمی را در برابر توطئه‌های استکبار جهانی دشمن امریکایی صهیونی رقم زد.

سرلشکر عبداللهی در این دیدار صمیمانه، با واکاوی ابعاد شخصیتی و اخلاقی این شهید عزیز، صبر شکیبایی و متانت کم نظیر ایشان را در اوج بحران‌های داخلی و توطئه‌های خارجی، الگویی ماندگار برای مدیران تراز انقلاب اسلامی برشمرد وضمن تمجید از رفتار سازمانی مبتنی بر اخلاق و انضباط نظامیِ این فرمانده شهید، یادآور شد: مدیریت ایشان بر سازمان عظیم بسیج، تبلور عینی ولایت‌مداری و انقلابی‌گری آگاهانه بود. ایشان بسیج را به عنوان یک قرارگاه مردمی، دقیقاً در تراز بیانیه گام دوم انقلاب و منویات مقام معظم رهبری شهید (اعلی الله مقاه الشریف) پیش برد و هیچگاه میان خط‌کشی‌های انقلابی و مصالح نظام فاصله‌ای ندید.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با اشاره به قدرت طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی راهبردی شهید سلیمانی، به ویژه در دوران مدیریت ایشان بر سازمان بسیج مستضعفین، گفت: بزرگترین ارمغان و دستاورد شهید سلیمانی، تحول بنیادین نگاه به بسیج از یک پدیده صرفاً عملیاتی به یک پایگاه عظیم قدرت‌سازی در ابعاد علمی، فنی، پزشکی، امنیتی و فرهنگی بود. ایشان با برنامه‌ریزی دقیق، توانست بسیج را به دانشگاهی مهارت‌آفرین و شبکه‌ای تخصصی برای پشتیبانی از کیان جمهوری اسلامی تبدیل کند.

سرلشکر عبداللهی تصریح کرد: آنان که با جنایت و ترور به دنبال توقف این مسیر الهی بودند، امروز می‌بینند که بسیج و جبهه مقاومت، به برکت خون پاک این شهید و همت والای همرزمانش، روزبه‌روز بالنده‌تر و حماسی‌تر شده است. راه شهید سلیمانی، راه قدرت‌سازی بی‌وقفه برای ایران سربلند است و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و سایر نیرو‌های مسلح به ویژه بسیجیان دریادل بصیر انقلابی و دشمن شناس تحت تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، ادامه‌دهنده همان تدابیر ولایت‌مدارانه و برنامه‌ریزی‌های دقیق ایشان و سایر فرماندهان عالی قدر شهید در دفاع ازاستقلال، تمامیت سرزمینی و حاکمیت و امنیت ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

در این دیدار، خانواده معظم شهید سرلشکر غلامرضا سلیمانی، ضمن قدردانی از حضور سرلشکر عبداللهی و همراهان، بر تداوم راه ایشان در سایه سار ولایت تأکید کردند.

منبع: ستاد کل نیرو‌های مسلح

برچسب ها: قرارگاه خاتم الانبیاء ، بسیج
خبرهای مرتبط
سرلشکر عبداللهی: تابوت به جزئی از تجهیزات آمریکایی‌ها در منطقه تبدیل شده است
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء:
تنگه هرمز همچنان بسته است/ تهدید‌های آمریکا نتیجه‌ای جز گسترش جنگ نخواهد داشت
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء:
شهید خادمی، دیپلمات دفاعی و چهره تکرارنشدنی اطلاعاتی بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۱۲ مرداد
بقایی: در حال حاضر مذاکره‌‌ای با آمریکا نداریم/ تا زمانی که آمریکا آتش‌بس و تفاهم را نقض می‌کند، وضعیت تنگه هرمز همین است
رهگیری و انهدام پهپاد MQ ۹ بر فراز تنگه هرمز
عراقچی در نجف به پیاده‌روی اربعین پیوست
سرلشکر عبداللهی: قدرت‌سازی در بسیج ارمغان شهید سلیمانی بود
مجلس خبرگان: مواضع حکیمانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب، نصب‌العین همه مسئولان نظام باشد
موفقیت مذاکره به محتوا، سازوکار اجرا و تضمین‌ها بستگی دارد
پزشکیان درگذشت دکتر سعیدی استاد عرصه سلامت را تسلیت گفت
سردار ابن‌الرضا: هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم/ هرگونه نقض توافق با پاسخ متناسب ما مواجه خواهد شد
نگاهداری: ایران در شرایط فشار و حتی جنگ، توان مقاومت دارد
آخرین اخبار
دشمن می‌خواهد نظام حکمرانی کشور دچار فرسودگی شود
پزشکیان: با اتکا به نخبگان و مدیران با انگیزه می‌توان نظام سلامت را متحول کرد
عراقچی در نجف به پیاده‌روی اربعین پیوست
تصویب بسته تسهیل فرآیند‌های گمرکی و حمل یکسره کالا در چهارمین جلسه ستاد ملی گذر
عارف: موانع مقرراتی اقتصاد دیجیتال باید برطرف شود
رهگیری و انهدام پهپاد MQ ۹ بر فراز تنگه هرمز
عارف: فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود
مجلس خبرگان: مواضع حکیمانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب، نصب‌العین همه مسئولان نظام باشد
سرلشکر عبداللهی: قدرت‌سازی در بسیج ارمغان شهید سلیمانی بود
نگاهداری: ایران در شرایط فشار و حتی جنگ، توان مقاومت دارد
بقایی: در حال حاضر مذاکره‌‌ای با آمریکا نداریم/ تا زمانی که آمریکا آتش‌بس و تفاهم را نقض می‌کند، وضعیت تنگه هرمز همین است
سردار ابن‌الرضا: هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم/ هرگونه نقض توافق با پاسخ متناسب ما مواجه خواهد شد
پزشکیان درگذشت دکتر سعیدی استاد عرصه سلامت را تسلیت گفت
موفقیت مذاکره به محتوا، سازوکار اجرا و تضمین‌ها بستگی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۱۲ مرداد
وزیران خارجه ایران و عراق تلفنی گفت‌و‌گو کردند
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و بن فرحان درباره آخرین تحولات منطقه
پزشکیان: امضای تفاهم‌نامه حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود
بقائی: تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست
دستور عارف برای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با گران‌فروشی
دیدار خطیب‌زاده با سفیر پاکستان در تهران
بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه
پزشکیان: وفاق ملی مهم‌ترین سرمایه ایران برای عبور از چالش‌های پیش رو است
عراقچی: مذاکرات با عمان در مراحل پایانی است
بررسی آخرین روند مذاکرات و مدیریت مصرف انرژی/ تصویب چند مصوبه اجرایی