فدراسیون فوتبال با ابلاغ آیین‌نامه جدید «انضباط و شفافیت مالی» دوران ضوابط قدیمی و سقف بودجه را به پایان رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان- فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در راستای الزام قانونی و اجرای بند ب ماده ۷۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷) که مقرر می‌دارد: «به منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه گذاری پایدار در باشگاهها، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیون‌هایی که تیمگان (لیگ) حرفه‌ای دارند، دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف ششماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیون‌های مربوط برساند.» همچنین بر اساس مکاتبات وزارت ورزش و جوانان که تنها این فدراسیون را واجد شرایط لیگ حرفه‌ای اعلام نموده است، پس از اخذ نظرات کارشناسان دپارتمان‌ها و کمیته‌های تخصصی فدراسیون اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه (آیین نامه انضباط، شفافیت و ثبات مالی) نموده و آنرا در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیات رئیسه و در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ به تصویب مجمع عمومی فدراسیون رسانده و مفاد آنرا در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۵ جهت اجرا به تمامی باشگاه‌های موضوع آن ابلاغ نمود.

اهداف و پیش زمینه:

این دستورالعمل با الهام از تجارب موفق اعمال قوانین مالی در کشور‌های آسیایی و اروپایی، انطباق با قوانین ملی بالادستی و قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا و معیار‌های صدور مجوز باشگاهی و نیز ارزیابی‌ها صورت گرفته بر روی اسناد و صورت‌های مالی باشگاه‌های کشور و شناسایی مشکلات عمده آنها تهیه و تدوین گردیده است. 

عمده مشکلات باشگاه‎های فوتبال ایران با توجه به صورت‎های مالی حسابرسی شده و اسناد مالی آنها در ۴ سال اخیر به شرح ذیل است:

سرمایه اولیه پایین و نامتناسب با سطح یک فوتبال
حقوق مالکانه منفی
زیان انباشته و روند زیان‎دهی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر در سال‎های اخیر
عدم توانایی در ایجاد درآمد عملیاتی متناسب با فعالیت فوتبالی
عدم توانایی در خلق پول عملیاتی (نقد حاصل از فعالیت عملیاتی، منفی است)
وابستگی به شرکت‎های گروه و دولت (شرکت‌های خصولتی و دولتی)
فزونی بدهی‎های جاری بر دارایی‎های جاری
عدم ارائه صورت‎های مالی یکسان و مناسب با فعالیت فوتبالی و استاندارد‌های فوتبالی
ابهام و عدم شفافیت در مناسبات‌های مالی باشگاه‌ها
 

این دستورالعمل با هدف ایجاد نظام مالی پایدار، بهبود ساختار مالی باشگاه‌ها، ارتقای شفافیت و انضباط مالی، تقویت حکمرانی مالی، کاهش وابستگی به منابع غیرعملیاتی و توانمندکردن باشگاه در ایجاد درآمد عملیاتی، تشویق به هزینه کردن با در نظر داشتن منافع بلند مدت فوتبال و همسویی با الزامات صدور مجوز باشگاهی و مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر دارد تا در یک بازه زمانی ۵ ساله، چالش‌های یاد شده را کاهش دهد و روند رو به رشدی در مناسبات‌های مالی و عملکرد اقتصادی باشگاه‌ها ایجاد نماید.

جایگزینی دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه به جای دستورالعمل سقف بودجه

از تاریخ ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط مالی پیشین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و سازمان لیگ فوتبال ایران که در موضوعات مالی باشگاه‌ها وضع شده‌اند، از جمله دستورالعمل سقف بودجه و هزینه‌کرد باشگاه‌ها و سایر مقررات مشابه، ملغی‌الاثر بوده و از این تاریخ، صرفاً «دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه (آیین‌نامه انضباط، شفافیت و ثبات مالی)» و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل، نظارت، ارزیابی و رسیدگی در تمامی موضوعات مالی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال کشور خواهد بود.

برچسب ها: لیگ برتر ، فدراسیون فوتبال
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