باشگاه پرسپولیس تغییراتی در ساختار مدیریتی خود داده است و محسن خلیلی دیگر در سمت معاونت ورزشی فعالیت نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  محسن خلیلی مدتی پیش به عنوان سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب شد و  عملا از  فعالیت در پست معاونت ورزشی دور شده بود به خاطر همین خلیلی دیگر در این پست فعالیت نمی‌کند و در سمت سرپرستی تیم به کار خود ادامه می‌دهد.  

باشگاه پرسپولیس قصد دارد  تغییراتی در چارت مدیریتی خود بدهد و  در حال بررسی گزینه‌های مختلف است، تا معاون ورزشی جدید  را از بین گزینه‌های مدنظر انتخاب کند.  

به نظر می‌رسد معاون ورزشی جدید باشگاه پرسپولیس طی روز‌های آینده انتخاب می‌شود تا کارش را به طور رسمی در پرسپولیس شروع کند.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، محسن خلیلی ، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس
خبرهای مرتبط
علی عسگری:
لیگ ایران پتانسیل برگزاری بیش از ۵ تیم را ندارد/ پشت پرده زیادی در نقل و انتقالات وجود دارد
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس انصراف داد
پرسپولیس ۶ - ۰ ارزروم ترکیه/ برتری قاطع سرخپوشان در سومین بازی تدارکاتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معضل چمن ورزشگاه تختی کی تمام می‌شود؛ شاید خرداد ۱۴۰۶!
لیگ ایران پتانسیل برگزاری بیش از ۵ تیم را ندارد/ پشت پرده زیادی در نقل و انتقالات وجود دارد
دروازه بان مد نظر پرسپولیس به نفت پیوست
زور اینفانتینو و شرکا به فوتبالی های جهان نرسید
ادامه تصمیمات فوتبالی عجیب در هلدینگ خلیج فارس
پورعلی‌گنجی به لیگ عراق پیوست
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس انصراف داد
مراقب رزومه‌سازی نامزد‌های تصدی ریاست ژیمناستیک باشید
پایان کار محسن خلیلی در معاونت ورزشی پرسپولیس
برتری حقوقی استقلال در پرونده یاسر آسانی
آخرین اخبار
کاپیتان های پرسپولیس در فصل جدید مشخص شدند
استراتژی جدید فدراسیون برای اصلاح ساختار مالی باشگاه‌ها
برتری حقوقی استقلال در پرونده یاسر آسانی
دیوار دفاعی تسخیرناپذیر پرسپولیس
درخشش ستاره‌های ایران در میان غول‌های والیبال
نخستین نشست هیأت رئیسه فدراسیون ورزش‌های آبی با تأکید بر پاداش‌های ویژه
پایان کار محسن خلیلی در معاونت ورزشی پرسپولیس
مراقب رزومه‌سازی نامزد‌های تصدی ریاست ژیمناستیک باشید
زور اینفانتینو و شرکا به فوتبالی های جهان نرسید
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس انصراف داد
ادامه تصمیمات فوتبالی عجیب در هلدینگ خلیج فارس
دروازه بان مد نظر پرسپولیس به نفت پیوست
لیگ ایران پتانسیل برگزاری بیش از ۵ تیم را ندارد/ پشت پرده زیادی در نقل و انتقالات وجود دارد
پورعلی‌گنجی به لیگ عراق پیوست
معضل چمن ورزشگاه تختی کی تمام می‌شود؛ شاید خرداد ۱۴۰۶!
پیشنهاد نجومی محمد صلاح به عربستانی‌ها
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ ایران نایب قهرمان شد
پرسپولیس ۶ - ۰ ارزروم ترکیه/ برتری قاطع سرخپوشان در سومین بازی تدارکاتی
احکام اعضای فدراسیون اسکیت صادر شد
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ فورنال ارزشمندترین بازیکن شد
تاج: بجای سقف قرارداد قانون فیرپلی مالی اجرا می شود
رده‌بندی نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ ایران در رده پانزدهم
قرعه‌کشی لیگ دسته اول فوتبال برگزار شد
اعلام زمان و مکان بازی های تیم امید در مرحله بازی های آسیایی ناگویا
رسمی؛ سروش رفیعی از پرسپولیس جدا شد + عکس
پایان همکاری پرسپولیس و مرتضی پورعلی‌گنجی با توافق دوجانبه
لهستان ۳ - ۲ آمریکا/ عقاب های لهستانی‌ بازهم بربام والیبال جهان ایستادند
باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال منتفی شد؟
استقلال با دو غایب مقابل مس شهر بابک قرار می‌گیرد
ابهام در رأس مدیریت استقلال/ کمیته هلدینگ هنوز تصمیم نهایی نگرفته است