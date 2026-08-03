باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی مدتی پیش به عنوان سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب شد و عملا از فعالیت در پست معاونت ورزشی دور شده بود به خاطر همین خلیلی دیگر در این پست فعالیت نمیکند و در سمت سرپرستی تیم به کار خود ادامه میدهد.
باشگاه پرسپولیس قصد دارد تغییراتی در چارت مدیریتی خود بدهد و در حال بررسی گزینههای مختلف است، تا معاون ورزشی جدید را از بین گزینههای مدنظر انتخاب کند.
به نظر میرسد معاون ورزشی جدید باشگاه پرسپولیس طی روزهای آینده انتخاب میشود تا کارش را به طور رسمی در پرسپولیس شروع کند.