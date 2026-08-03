باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد سردارزاده اظهار داشت: در این مدت، یکهزار و ۵۹۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح بازار استان انجام شد که حاصل آن شناسایی ۲۹۳ مورد تخلف بود.
وی افزود: در پی کشف این تخلفات، ۲۹۳ پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال شد.
معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه عمده تخلفات کشفشده مربوط به گرانفروشی، کمفروشی و درج نکردن قیمت بوده است، تصریح کرد: طی این مدت، ۳۶ گزارش مردمی نیز از طریق سامانه ۱۲۴ و ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای استان دریافت شد که پس از بررسی، سه مورد تخلف محرز و پروندههای مربوطه برای رسیدگی به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارسال شد.
سردارزاده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، درج نکردن قیمت و سایر تخلفات، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ یا با مراجعه به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانها گزارش کنند.
منبع؛ صمت کردستان