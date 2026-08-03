ارتش رژیم صهیونیستی در بحبوحه تشدید تنش‌های آمریکا و ایران، رزمایش‌های دریایی و زمینی را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش اسرائیل روز دوشنبه رزمایش‌های دریایی و زمینی دو روزه را آغاز کرد در حالی که تنش‌های منطقه‌ای بین آمریکا و ایران همچنان در حال افزایش است.

در بیانیه‌ای نظامی آمده است که این رزمایش تا عصر سه‌شنبه در منطقه بین شاوی تزیون در شمال و اشدود در جنوب ادامه خواهد داشت.

ارتش این رژیم اعلام کرد که این رزمایش‌ها شامل تحرکات فشرده کشتی‌ها و نیرو‌های امنیتی خواهد بود و افزود که این رزمایش از قبل برنامه‌ریزی شده بود و به هیچ حادثه امنیتی مرتبط نیست.

این رزمایش‌ها در حالی برگزار می‌شوند که منطقه خاورمیانه از زمان تجاوز مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در ماه فوریه که باعث حملات متقابل تهران شد، همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد.

آمریکا و ایران در ماه آوریل با آتش‌بس موافقت کردند و متعاقباً در ماه ژوئن تفاهم‌نامه‌ای با میانجیگری پاکستان امضا کردند که هدف آن پایان دادن به درگیری نظامی و دستیابی به یک توافق صلح پایدار بود. با این حال، این توافق ماه گذشته با تجاوز و نقض آتش بس از سوی آمریکا به مدت تقریباً دو هفته از هم پاشید.

منبع: اناتولی

برچسب ها: رزمایش اسرائیل ، رژیم صهیونیستی
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