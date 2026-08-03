باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمید مقامی در گفتوگو با خبرنگار ما، از اجرای طرح کارگاه الزامی والدین همزمان با دورههای آموزش پیش از ازدواج زوجین خبر داد و اظهار کرد: این طرح که با هدف افزایش نقش خانوادهها در فرآیند ازدواج، ارتقای آگاهی والدین و تحکیم بنیان خانواده طراحی شده، پس از نهایی شدن مراحل اجرایی، بهعنوان یکی از برنامههای جدید گروه مؤسسات خانواده بهارنکو در مراکز این مجموعه اجرا خواهد شد.
او با تشریح جزئیات طرح کارگاه الزامی والدین افزود: این برنامه، یک ایده تازه نیست و نخستینبار در سال ۱۳۹۶ در نمایندگی بهارنکو شهرستان آباده اجرا شد. در آن زمان، والدین زوجین همزمان با برگزاری کلاسهای آموزش پیش از ازدواج فرزندان خود، در دورههای آموزشی ویژهای شرکت میکردند و آموزشهای مرتبط با نقش خانواده در ازدواج و آغاز زندگی مشترک را فرا میگرفتند.
مدیر عامل گروه موسسات خانواده بهارنکو افزود: این طرح تا پیش از شیوع بیماری کرونا با موفقیت ادامه داشت، اما با تغییر شیوه برگزاری کلاسها و مجازی شدن آموزشها، اجرای آن نیز متوقف شد. با این حال، تجربه موفق آن همواره بهعنوان یکی از برنامههای اثرگذار بهارنکو مورد توجه قرار داشت.
مقامی با اشاره به احیای دوباره این ایده گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، نمایندگی بهارنکو در شهرستان فسا اجرای مجدد این طرح را آغاز کرد. نتایج بهدستآمده از اجرای آن و استقبال خانوادهها نشان داد حضور والدین در کنار زوجین، نقش مهمی در اثربخشی آموزشهای پیش از ازدواج و کاهش بسیاری از سوءتفاهمها و تعارضات آینده دارد.
او ادامه داد: پس از اجرای موفق این برنامه در فسا، تجربه آن به شهرستان جهرم نیز منتقل شد و بازخوردهای مثبت این دو شهرستان، زمینه را برای بررسی اجرای سراسری طرح در سطح گروه مؤسسات خانواده بهارنکو فراهم کرد.
مدیر عامل بهارنکو با بیان اینکه نقش خانوادهها در فرآیند ازدواج نباید نادیده گرفته شود، اظهار داشت: در بسیاری از موارد، والدین در تصمیمهای مهم زندگی مشترک فرزندان خود نقش تعیینکنندهای دارند؛ از تصمیمگیری درباره شیوه آغاز زندگی مشترک گرفته تا موضوعاتی مانند مهریه، برگزاری مراسم و حتی نحوه مدیریت اختلافات. بنابراین، اگر قرار است آموزشهای پیش از ازدواج اثربخش باشد، لازم است والدین نیز از آموزشهای لازم بهرهمند شوند.
او با اشاره به تأکید مدیرعامل گروه مؤسسات خانواده بهارنکو بر اجرای این طرح افزود: حمید مقامی، مدیرعامل گروه مؤسسات خانواده بهارنکو، همواره بر ضرورت حضور خانوادهها در فرآیند آموزشهای پیش از ازدواج تأکید داشته و معتقد است تحکیم بنیان خانواده تنها با آموزش زوجین محقق نمیشود، بلکه والدین نیز باید در این مسیر همراه و آگاه باشند. اکنون با فراهم شدن زیرساختهای لازم، زمینه اجرای این رویکرد در سطح مراکز بهارنکو فراهم شده است.
مقامی با اشاره به تغییر فرآیند ارائه خدمات در بهارنکو گفت: با اصلاح فرآیند خدمات و قرار گرفتن آموزش و مشاوره پیش از انجام آزمایشهای ازدواج، فرصت مناسبی برای برگزاری کارگاههای والدین ایجاد شده است. در گذشته، بسیاری از خانوادهها پیش از حضور در کلاسهای آموزشی، تصمیمهای مهم مربوط به ازدواج را اتخاذ میکردند و همین موضوع اثربخشی آموزشها را کاهش میداد؛ اما اکنون خانوادهها پیش از ورود به این مرحله، آموزشهای لازم را دریافت خواهند کرد.
او تصریح کرد: بر همین اساس، کارگاه والدین بهعنوان مکمل دورههای آموزش پیش از ازدواج زوجین طراحی شده است. به عبارت دیگر، در زمانی که زوجین در کلاسهای آموزشی حضور دارند، والدین آنان نیز در کارگاهی تخصصی شرکت میکنند تا با موضوعاتی که در موفقیت زندگی مشترک فرزندانشان نقش دارد، آشنا شوند.
مدیر عامل گروه موسسات خانواده بهارنکو ادامه داد: تیم محصول بهارنکو طی حدود یک ماه کار کارشناسی، با بهرهگیری از تجربه شهرستانهای فسا و جهرم، پروپوزال جامع این طرح را تدوین کرده است. در این سند، ضرورت اجرای طرح، اهداف، ساختار آموزشی، فرآیند اجرایی، شیوه برگزاری و حتی تغییرات مورد نیاز در سامانه ثبت اطلاعات زوجین پیشبینی شده است.
او افزود: هماکنون اقدامات لازم برای ایجاد زیرساختهای اجرایی، از جمله اصلاح سامانه ثبتنام و پیشبینی فرآیند حضور والدین، در دستور کار قرار دارد تا اجرای این طرح بهصورت یکپارچه در مراکز بهارنکو امکانپذیر باشد.
مقامی درباره ساختار این دورهها نیز توضیح داد: مدت زمان کارگاههای والدین بین دو تا سه ساعت پیشبینی شده است؛ چرا که مخاطبان این دورهها عمدتاً والدینی هستند که حضور طولانیمدت در کلاس برای آنان دشوار است. از اینرو تلاش شده مهمترین مباحث مورد نیاز خانوادهها بهصورت فشرده، کاربردی و متناسب با نیاز آنان ارائه شود.
او خاطرنشان کرد: همچنین برای زوجینی که پدر یا مادر خود را در کنارشان ندارند، سازوکار مشخصی پیشبینی شده است تا سرپرست قانونی یا فردی که نقش تصمیمگیر خانواده را بر عهده دارد، در این دورهها حضور پیدا کند و آموزشهای لازم را دریافت کند.
مدیرعامل بهارنکو با تأکید بر اینکه این برنامه در کشور کمسابقه است، گفت: آنچه این طرح را متمایز میکند، خانوادهمحور بودن آن است. در اغلب برنامههای آموزش پیش از ازدواج، تنها زوجین مخاطب آموزش هستند؛ اما در این طرح، والدین نیز بهعنوان یکی از ارکان مؤثر در شکلگیری و پایداری زندگی مشترک، در فرآیند آموزش مشارکت میکنند.
او افزود: تجربه مراکز مجری نشان داده است که هرچه آگاهی والدین نسبت به مسائل زندگی مشترک فرزندانشان بیشتر باشد، احتمال بروز اختلافات ناشی از دخالتهای ناآگاهانه کاهش پیدا میکند و خانوادهها میتوانند نقش حمایتی مؤثرتری در کنار زوجهای جوان ایفا کنند.
مقامی در پایان ابراز امیدواری کرد: با آغاز اجرای این طرح در مراکز گروه مؤسسات خانواده بهارنکو، گام تازهای در مسیر ارتقای آموزشهای پیش از ازدواج برداشته شود و فرهنگ مشارکت آگاهانه خانوادهها در این فرآیند بیش از گذشته تقویت شود. وی تأکید کرد که هدف نهایی این برنامه، توانمندسازی همزمان زوجین و خانوادههای آنان برای آغاز زندگی مشترکی آگاهانه، پایدار و موفق است.