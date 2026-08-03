باشگاه خبرنگاران جوان‌؛ سیده مریم پیروزان - سید ایرج کاظمی‌جو فرماندار شهرستان کهگیلویه، در حاشیه بازدید از پروژه بهسازی محور ارتباطی دهدشت–چرام، با اشاره به اهمیت راهبردی این مسیر اظهار کرد: ورودی شهر دهدشت از سمت چرام یکی از محورهای پرتردد و حادثه‌خیز منطقه است که طی سال‌های گذشته با کم‌توجهی مواجه شده بود، از این‌رو با پیگیری‌های مستمر، اجرای طرح بهسازی و ایمن‌سازی این محور در دستور کار قرار گرفت.

کاظمی‌جو افزود: در قالب این پروژه، عملیات گسترده‌ای در حال اجراست که بخش نخست آن شامل روکش آسفالت مسیر حدفاصل مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای تا ورودی شهر دهدشت به پایان رسیده است.

فرماندار کهگیلویه با تشریح جزئیات فنی پروژه گفت: هم‌اکنون عملیات اجرای لایه حفاظتی در ۱۰ کیلومتر از این محور با استفاده از اعتبارات استانی در حال انجام است که با مقاوم‌سازی مسیر، ایمنی تردد به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

کاظمی‌جو ادامه داد: همچنین ۶ کیلومتر از مسیر ورودی از سمت روستای سمغان تا دوراهی دمهد نیز به طور کامل روکش آسفالت شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های تکمیلی استانداردسازی این محور تصریح کرد: نصب نیوجرسی برای جداسازی مسیرهای رفت و برگشت و اجرای روشنایی استاندارد از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این پروژه است که نقش مهمی در کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی کاربران جاده خواهد داشت.

فرماندار کهگیلویه در پایان با تأکید بر اهمیت این پروژه در روان‌سازی ترافیک و افزایش امنیت تردد شهروندان و مسافران خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این طرح با سرعت مطلوب در حال انجام است و همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسمی خواهد رسید و زیر بار ترافیک قرار می‌گیرد.