ظفرقندی در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش، بر ضرورت اجرای پیمایش کشوری سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان در مدارس سراسر کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به تکالیف تعیین‌شده برای وزارت بهداشت در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: بر اساس جدول شماره ۱۵ ماده ۶۸ فصل ۱۴ این برنامه، یکی از اهداف حوزه سلامت، کاهش شاخص «DMF» در کودکان ۱۲ ساله از ۱.۲ به ۱.۴ در قالب برنامه پزشک خانواده است. این شاخص، وضعیت پوسیدگی دندان را در حوزه سلامت دهان و دندان نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه بیش از یک دهه از آخرین پیمایش کشوری سلامت دهان و دندان که در سال ۱۳۹۵ انجام شده، می‌گذرد، اجرای پیمایش جدید را برای تعیین وضعیت موجود، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان و طراحی مداخلات مؤثر در حوزه سلامت دهان و دندان ضروری دانست.

وزیر بهداشت تأکید کرد: نتایج این پیمایش نقش مهمی در ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی برای اجرای مؤثرتر برنامه‌های پیشگیرانه خواهد داشت.

 ظفرقندی در پایان از علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش خواست با فراهم کردن تمهیدات لازم، زمینه اجرای این پیمایش در مدارس سراسر کشور را فراهم کند.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: وزیر بهداشت ، سلامت دهان و دندان
خبرهای مرتبط
آماده‌باش کامل نظام سلامت برای مدیریت حضور ۱۵ میلیون عزادار در پایتخت
وزیر بهداشت: در درگیری‌های اخیر مناطق جنوبی کشور ۶۰ نفر از هموطنان شهید شدند
ظفرقندی: کمبود‌های دارویی نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رسیدگی به پرونده‌های انضباطی دانشجویان در چارچوب ضوابط قانونی است
ثبت بیش از یک میلیارد قدم دانش‌آموزان در مسیر اربعین از طریق شبکه شاد
وزیر بهداشت خواستار اجرای پیمایش کشوری سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان شد
آخرین اخبار
وزیر بهداشت خواستار اجرای پیمایش کشوری سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان شد
ثبت بیش از یک میلیارد قدم دانش‌آموزان در مسیر اربعین از طریق شبکه شاد
رسیدگی به پرونده‌های انضباطی دانشجویان در چارچوب ضوابط قانونی است
تفاهم‌نامه همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو و پژوهشگاه فضایی ایران
ممنوعیت اخذ هرگونه وجه اجباری در زمان ثبت‌نام مدارس
جایزه ملی جهاددانشگاهی به خانواده شهید لاریجانی اهدا می‌شود