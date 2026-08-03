باشگاه خبرنگاران جوان - ایرج عزیزی گفت: بر این اساس، از این پس در صورت لزوم، با احضار و در تحقق شرایط قانونی، جلب مدیرعامل، اعضای هیاتمدیره، رئیس، مدیر و همچنین دریافتکننده تسهیلات ارزی، پروندههای متخلفان برای تعقیب قضایی تعزیراتی به جریان میافتد.
وی افزود: بانکهای عامل مکلف هستند در راستای پیگیری تعهدات ارزی اقدامات لازم را انجام داده و گزارش عملکرد خود را بهصورت مکتوب به شعب تعزیرات حکومتی استان ارائه کنند، همچنین ادارات مرتبط از جمله صمت، جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای ذیربط باید همکاریهای لازم را در این زمینه داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خاطرنشان کرد: متخلفان ارزی علاوه بر اعاده عین ارز و تعلیق فعالیت، به جرایم ریالی سنگین و دیگر مجازاتهای تکمیلی نیز محکوم خواهند شد.
به گفته وی، شعب تعزیرات حکومتی شهرستانها نیز آمادگی لازم را برای حمایت از سرمایهگذاران قانونی و اجرای دقیق مقررات در این حوزه دارند.
منبع تعزیرات حکومتی استان