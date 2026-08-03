باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل بالایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در این خصوص گفت: با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و موافقت استاندار کرمانشاه، ادارات و دستگاههای اجرایی دولتی، بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی استان، روز چهارشنبه هفتم مرداد تعطیل خواهند بود.
بالایی با بیان اینکه این تصمیم با توجه به گرمای شدید هوا و با هدف مدیریت مصرف انرژی اتخاذ شده، گفت: خدمات تعطیلناپذیر نظیر انتظامی، امدادی، درمانی و... از شمول این تصمیم مستثنی هستند.
وی افزود: ادارات دولتی موظفاند پس از ساعت اداری امروز(سه شنبه) تا آغاز روز کاری بعد، تمامی سیستمهای سرمایشی و روشنایی (بجز موارد اضطراری) را خاموش کنند.