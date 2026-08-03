باشگاه خبرنگاران جوان - چندی قبل مرد جوانی که به تازگی از انگلیس راهی ایران شده بود وقتی از میهمانی خانه خواهرش به خانه خودش برگشت متوجه سرقت وسایل باارزش و عتیقه‌ها و مقدار زیادی پوند و طلا از خانه‌اش شد.

مرد جوان بلافاصله با پلیس تماس گرفت و تحقیقات آغاز شد. در بازبینی دوربین‌های مداربسته محل سرقت مشخص شد که مرد جوانی در حالی که نقاب به چهره دارد و سر تا پا مشکی پوشیده با کلیدی که به همراه داشته وارد ساختمان شده و سناریوی سرقت را رقم زده است.

در حالی که بررسی‌ها ادامه داشت زن جوانی با پلیس تماس گرفت و گفت: «مدتی قبل از همسرم به خاطر اینکه به زندان افتاده بود جدا شدم. او سارق سابقه‌دار است وقتی از زندان آزاد شد مهریه‌ام را خواستم که گفت ندارم، اما الان متوجه شدم وضع مالی‌اش خیلی خوب شده خودروی پژو ۲۰۷ خریداری کرده و تصمیم دارد خانه‌ای نیز بخرد. من که متوجه شدم وضع مالی او خوب شده با او تماس گرفتم و خواستم مقداری از مهریه‌ام را بدهد. اما با وقاحت گفت تو مهریه‌ات را بخشیده‌ای و هیچ پولی به تو تعلق نمی‌گیرد.»

زن ادامه داد: «مطمئنم یا دوباره سرقت کرده یا گنج پیدا کرده است.»

به دنبال این تماس کارآگاهان پلیس وارد عمل شدند و پس از تحقیقات دریافتند او سارق خانه مسافر انگلیس است. در بازرسی از خانه وی مقداری از وسایل سرقتی کشف و خواهر او نیز به عنوان همدست بازداشت شد.

متهم در بازجویی‌ها خواهرش را طراح این سرقت معرفی کرد و گفت: «من می‌دانستم آن شب صاحبخانه در خانه‌اش نیست. خواهرم جملیه در خانه خواهر شاکی کار می‌کرد. او به من گفت این مرد خیلی پولدار است و در انگلیس مغازه عتیقه‌فروشی دارد و بعد از اینکه تصمیم می‌گیرد به ایران برگردد مغازه‌اش را می‌فروشد، اما مقداری از وسایل عتیقه وگرانقیمت را به ایران می‌آورد. بعد از من خواست سرقت کنیم. در یکی از شب‌هایی که او خانه خواهرش میهمان بود و جمیله هم آنجا بود من راهی خانه شاکی شدم و با خیال راحت سرقتم را انجام دادم. کلید‌ها را هم خواهرم به من داده بود، اما فکر نمی‌کردم همسر سابقم مرا لو بدهد.»