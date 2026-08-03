پیشکسوت والیبال والیبال ساحلی با اشاره به حضور دو تیم ایران در قهرمانی آسیا، هشدار داد که رقبای آسیایی در آرامش در حال آماده‌سازی برای المپیک هستند و ایران برای عقب نماندن، باید از حالت آزمون و خطا خارج و به سمت برنامه‌ریزی‌های حرفه‌ای حرکت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مازیار هوشمند در تحلیل عملکرد تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران که موفق شدند با تمام ظرفیت (دو تیم) جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ را کسب کنند، اظهار داشت: نتیجه‌ای که در این دوره به دست آمد، یک موفقیت است، اما نباید گول این نتایج را خورد. بازی‌های مهمی در پیش داریم و با وجود اینکه تیم‌های ایران جوان و با‌انگیزه هستند، دیگر زمان آزمون و خطا به پایان رسیده است. انتظار می‌رود بازیکنان با سرسختی کامل برای قهرمانی بجنگند که این هدف، تنها با سازماندهی بهتر، اردو‌های مداوم و اعزام به کشور‌هایی که حریفان تمرینی قدرتمندی برای کشورمان محسوب می‌شوند، محقق خواهد شد.

وی با اشاره به فضای دشوار آماده‌سازی ملی‌پوشان افزود: نمی‌توان از شرایط سخت و فشار‌هایی که بر ورزش کشور حاکم بود، چشم‌پوشی کرد. تیم‌ها در شرایط جنگی تمرینات خود را پیش بردند. هر مجموعه‌ای که در این شرایط سخت پای کار ماند، شایسته تقدیر است. والیبال ساحلی به دلیل شرکت نکردن مداوم در مسابقات برون‌مرزی (که منجر به افت رنکینگ می‌شود) همواره تحت فشار بوده، اما با این وجود، تلاش‌های فدراسیون و کمیته ساحلی در این یکی دو ماه اخیر، برای راه افتادن کار‌ها و حضور در تور‌های ملی و کاوا، رویکردی مثبت بود.

هوشمند با تأکید بر نقش مدیریت فدراسیون تصریح کرد: اکنون که با همت مجموعه، مسیر حضور در قهرمانی آسیا هموار شده، از مهندس تقوی تقاضا داریم در سال جاری، نگاه ویژه‌تر و حمایتی خود را برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت حفظ کند تا دغدغه‌های مربوط به رنکینگ و امتیازات برای بازیکنان به حداقل برسد.

مربی پیشین تیم ملی در پایان درباره هدف‌گذاری برای المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس خاطرنشان کرد: مسیر رسیدن به المپیک بسیار دشوار است و رقبای ایران با تکیه بر زیرساخت‌های کلان، در آرامش در حال آماده‌سازی هستند. والیبال ساحلی ایران پتانسیل بالایی دارد، اما این پتانسیل به تنهایی کافی نیست. اگر به دنبال تحقق آرمان بزرگ «المپیکی شدن» هستیم، باید کاملاً در اختیار اردو‌ها باشیم و روی نقاط ضعف تمرکز کنیم. امیدوارم با تداوم حمایت‌های فدراسیون، این تلاش‌ها به ثمر بنشیند تا برای نخستین بار شاهد یک کار درخشان و ماندگار از والیبال ساحلی ایران باشیم.

برچسب ها: والیبال ساحلی ، والیبال
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