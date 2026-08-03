رئیس جمعیت هلال احمر از ارائه ۴ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۷۹۴ خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از ابتدای ماه صفر تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند با بیان اینکه خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ برای خانواده بزرگ هلال‌احمر است، اظهار کرد: امروز هزاران نیروی خدوم هلال‌احمر ایران، با روحیه‌ای سرشار از ایثار و عشق، در کنار زائران حسینی حضور دارند تا هیچ زائری در مسیر این حماسه عظیم، دغدغه‌ای از بابت سلامت، درمان و امدادرسانی نداشته باشد. وی افزود: خدمات ارائه‌شده تنها به درمان بیماران محدود نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی در حوزه‌های درمان، بهداشت، پیشگیری، آموزش، مراقبت‌های سلامت، انتقال بیماران و مدیریت مخاطرات سلامت را شامل می‌شود که با هماهنگی کامل میان تیم‌های عملیاتی در سراسر مسیر‌های منتهی به کربلای معلی اجرا شده است.

اجرای گسترده «طرح طبیب دوّار»؛ رساندن خدمات درمانی به زائران در دل مسیر پیاده‌روی

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اجرای طرح «طبیب دوّار» گفت: در این طرح، تیم‌های سیار پزشکی و درمانی هلال‌احمر با استقرار در مسیر‌های پرتردد و همچنین حرکت در میان زائران، خدمات پزشکی، معاینه، درمان سرپایی، پایش علائم حیاتی، توزیع دارو و رسیدگی فوری به افراد نیازمند را بدون نیاز به مراجعه آنان به مراکز درمانی ارائه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح موجب شده است بسیاری از مشکلات جسمی زائران در همان مراحل اولیه شناسایی و درمان شود و از تشدید بیماری‌ها یا انتقال غیرضروری بیماران به مراکز درمانی جلوگیری شود.

مراقبت‌های بهداشتی؛ حلقه مهم حفظ سلامت میلیون‌ها زائر

کولیوند با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه اظهار کرد: بخش مهمی از مأموریت هلال‌احمر در عراق به حوزه بهداشت عمومی اختصاص یافته است. تیم‌های تخصصی بهداشت محیط به‌صورت مستمر بر نحوه تهیه، پخت، نگهداری و توزیع مواد غذایی در مواکب نظارت دارند و وضعیت آب آشامیدنی، بهداشت محیط، ظروف، تجهیزات و شرایط عمومی ارائه خدمات غذایی را کنترل می‌کنند.

وی افزود: آموزش‌های بهداشتی نیز به‌طور مستمر به خادمان مواکب و زائران ارائه می‌شود تا با رعایت اصول بهداشتی، سلامت این اجتماع عظیم بیش از پیش تضمین شود.

مدیریت بیماری‌های واگیر؛ بدون گزارش هیچ مورد نگران‌کننده

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به برنامه‌های مراقبت بیماری‌های واگیر گفت: نظام مراقبت و پایش سلامت در تمامی مراکز درمانی و پایگاه‌های هلال‌احمر به‌صورت فعال اجرا می‌شود و تیم‌های تخصصی، وضعیت سلامت زائران را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ موردی از بیماری واگیردار نگران‌کننده در میان زائران ایرانی گزارش نشده است و این موضوع نتیجه همکاری مناسب زائران، رعایت توصیه‌های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه تیم‌های درمانی و بهداشتی هلال‌احمر است.

انتقال بیماران به ایران با همراهی تیم‌های تخصصی کولیوند با اشاره به خدمات انتقال بیماران اظهار کرد: آن دسته از بیماران یا مصدومان که بنا بر تشخیص پزشکان نیازمند ادامه درمان تخصصی در کشور بودند، با برنامه‌ریزی دقیق و تحت حمایت، نظارت و همراهی تیم‌های درمانی هلال‌احمر به کشور منتقل شدند تا روند درمان آنان بدون وقفه ادامه یابد. وی تأکید کرد: تمامی مراحل انتقال این بیماران با رعایت کامل استاندارد‌های درمانی و ایمنی انجام شده است.

گرمازدگی؛ مهم‌ترین علت مراجعه زائران به مراکز درمانی در عراق

رئیس جمعیت هلال‌احمر درباره بیشترین علل مراجعه زائران به مراکز درمانی گفت: بیشترین مراجعات مربوط به گرمازدگی بوده است و پس از آن، بیماری‌های تنفسی و اسکلتی ـ عضلانی بیشترین سهم مراجعات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: تاکنون ۹۱۸ نفر از زائران برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز بیمارستانی منتقل شده‌اند که بیش از ۸۵ درصد آنان پس از درمان ترخیص شده‌اند و حال عمومی سایر بیماران نیز رضایت‌بخش و رو به بهبود است.

رضایتمندی زائران؛ بزرگ‌ترین سرمایه هلال‌احمر

کولیوند با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های داوطلب، پزشکان، پرستاران، امدادگران، نجاتگران و خادمان سلامت هلال‌احمر اظهار کرد: بازخورد‌ها و رضایتمندی گسترده زائران ایرانی از کیفیت، سرعت و گستره خدمات درمانی و امدادی، سرمایه‌ای ارزشمند برای جمعیت هلال‌احمر است و نشان می‌دهد فرهنگ خدمت بی‌منت در مکتب سیدالشهدا (ع) همچنان زنده و جاری است.

وی افزود: نیرو‌های هلال‌احمر با تمام توان، عشق و اخلاص در کنار زائران حضور دارند و این خدمت‌رسانی را عبادتی بزرگ می‌دانند.

توصیه‌های رئیس جمعیت هلال‌احمر به زائران

کولیوند از زائران خواست با رعایت چند توصیه ساده، سلامت خود و همراهانشان را حفظ کنند: ـ به میزان کافی آب و مایعات سالم مصرف کنند و از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض گرمای شدید خودداری کنند. ـ در صورت احساس ضعف، سرگیجه یا علائم گرمازدگی، بلافاصله به نزدیک‌ترین مرکز درمانی هلال‌احمر مراجعه کنند. ـ نکات بهداشتی، به‌ویژه شست‌وشوی دست‌ها و مصرف غذای سالم و مطمئن را جدی بگیرند. ـ سالمندان، کودکان، بانوان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای را در طول مسیر همراهی و حمایت کنند و از تنها ماندن آنان جلوگیری شود. ـدر صورت مشاهده افراد کم‌توان یا گمشدن کودکان، موضوع را سریعاً به نیرو‌های هلال‌احمر یا مسئولان مستقر اطلاع دهند. ـدر زمان بازگشت نیز با مدیریت زمان سفر، استراحت کافی، مصرف مایعات و رعایت توصیه‌های ترافیکی، بازگشتی ایمن و بدون مخاطره داشته باشند.

هلال‌احمر تا آخرین لحظه در کنار زائران خواهد ماند

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان تأکید کرد: خدمت‌رسانی هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تا زمان حضور آخرین زائران ایرانی در کشور عراق ادامه خواهد داشت و تمامی ظرفیت‌های امدادی، درمانی، بهداشتی و پشتیبانی این جمعیت همچنان در کنار عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باقی خواهد ماند.

وی گفت: راهپیمایی اربعین جلوه‌ای باشکوه از وحدت، ایمان و همدلی امت اسلامی است و هلال‌احمر ایران نیز با تکیه بر فرهنگ ایثار، انسان‌دوستی و خدمت بی‌منت، افتخار دارد که در این حماسه عظیم، همراه و پشتیبان زائران عزیز باشد.