مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از آمادگی کامل امکانات، نیرو‌ها و ناوگان عمومی برای مدیریت موج بازگشت زائران اربعین از مرز خسروی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید زاهدین چشمه‌خاور، مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای موج بازگشت زائران از کشور عراق که از دو روز آینده آغاز خواهد شد، اظهار داشت: سازمان راهداری با بسیج تمامی امکانات و نیرو‌های عملیاتی، آمادگی کامل دارد تا خدمات‌رسانی شایسته‌ای به زائران عزیز ارائه دهد.

چشمه‌خاور با تاکید بر اینکه تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک و جابه‌جایی زائران اندیشیده شده است، افزود: برای ایام پیک بازگشت، فراخوان‌های لازم برای تامین ناوگان عمومی مسافری از جمله اتوبوس و خودرو‌های سواری انجام شده است؛ بنابراین در صورتی که زائران مرز خسروی را برای بازگشت انتخاب کنند، ظرفیت کافی برای انتقال آنان به مقاصدشان وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن آرزوی قبولی زیارت زائران، توصیه‌های مهمی را برای تامین سلامت هم‌وطنان مطرح کرد و گفت: زیارت زائران زمانی به کمال می‌رسد که هم خودِ زائر و هم همراهانشان سالم به مقصد و منزل برسند.

مشاور رئیس سازمان راهداری از زائرانی که با خودروی شخصی بازمی‌گردند درخواست کرد: «از تمامی عزیزانی که از این سفر معنوی بازمی‌گردند خواهشمندم با صبر و حوصله رانندگی کنند. رانندگان باید توجه داشته باشند که استراحت کافی، ضامن سلامت سفر است؛ لذا توصیه می‌شود به ازای هر چند ساعت رانندگی، حداقل یک ساعت توقف و استراحت کنند تا با هوشیاری کامل به مسیر خود ادامه دهند.»

چشمه‌خاور در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، ایمنی زائران در مسیر بازگشت است و همکاری هم‌وطنان در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به استراحت کافی، مهم‌ترین عامل کاهش حوادث جاده‌ای خواهد بود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
پرمصرف‌ها زیر ذره‌بین؛ ۷.۴ میلیون کنتور هوشمند برای کمک به مهار ناترازی برق
تکذیب خبر نادرست درباره حساب‌های مشتریان بانکی
به‌کارگیری فناوری‌های نوین در پروژه‌های عمرانی/کاهش ۳۵ درصدی مصرف انرژی ساختمان‌ها
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی تا پاییز برای خودروهای سواری/ اجرای کامل تا پایان سال در دستور کار
۴۰ درصد مخازن سد‌ها همچنان خالی است
۵۰۰ مگاوات‌ساعت ذخیره‌ساز تا زمستان به شبکه برق کشور اضافه می‌شود+ فیلم
دولت باید دست از سر سهام عدالت بردارد
قیمت واحدی برای مناطق تهران وجود ندارد/ همراهی مالکان برای فروش ملک
نرخ انواع ارز در ۱۲ خرداد در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
آخرین اخبار
عرضه و واگذاری بخشی از سهام استقلال در فرابورس
آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای بازگشت زائران از مرز خسروی/ تاکید بر ضرورت استراحت رانندگان
چالش‌های توسعه تجارت الکترونیک در ایران/ از شکاف لجستیکی تا ضرورت ارتقای اعتماد عمومی
افزایش تراز آب سد‌ها به معنای پر آبی نیست
تمدید مهلت بارگذاری اطلاعات مالی سه‌ماهه اول امسال در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
پرداخت ۱.۳ همت تسهیلات ودیعه و تعمیرات مسکن برای جبران خسارات جنگ تحمیلی سوم
تولید شیر خام به بالای ۱۳ میلیون تن می‌رسد/ برخی کارخانه‌ها قیمت مصوب شیر خام را رعایت نمی‌کنند
نرخ انواع ارز در ۱۲ خرداد در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
نیروگاه‌های برق‌آبی ناجی شبکه برق در روزهای اوج مصرف/ پرشدگی سد لار تنها ۷ درصد است
قیمت واحدی برای مناطق تهران وجود ندارد/ همراهی مالکان برای فروش ملک
بانک مرکزی: تعهدات ارزی منقضی شده بر اساس قانون رسیدگی می‌شوند
۵۰۰ مگاوات‌ساعت ذخیره‌ساز تا زمستان به شبکه برق کشور اضافه می‌شود+ فیلم
دولت باید دست از سر سهام عدالت بردارد
۴۰ درصد مخازن سد‌ها همچنان خالی است
جابه‌جایی ۶۲ هزار مسافر در عملیات اربعین از فرودگاه‌های کشور
اجرای مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی از همین ماه آغاز می‌شود/ اصلاح نظام جذب برای تحقق عدالت در استخدام انجام شد
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی تا پاییز برای خودروهای سواری/ اجرای کامل تا پایان سال در دستور کار
پیش بینی ۱۳۷ میلیون قطعه جوجه ریزی در مرداد/ خبری از صادرات مرغ نیست
۵۰ درصد تراکتور‌های کشور فرسوده هستند
تکذیب خبر نادرست درباره حساب‌های مشتریان بانکی
به‌کارگیری فناوری‌های نوین در پروژه‌های عمرانی/کاهش ۳۵ درصدی مصرف انرژی ساختمان‌ها
پرمصرف‌ها زیر ذره‌بین؛ ۷.۴ میلیون کنتور هوشمند برای کمک به مهار ناترازی برق
وزش باد شدید و گردوخاک در نواحی شرقی کشور
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران ـ کرج ـ قزوین و هراز
استقبال بازار عراق از دارو‌های ایرانی
تضمین کیفیت؛ شرط توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
منطقه آزاد ماکو می‌تواند به دروازه صادرات ایران به آفریقا تبدیل شود
اعزام ۳ هزار دستگاه ناوگان دستگاه‌های دولتی برای بازگشت زائران اربعین
بررسی نقدشوندگی در صرافی‌های ایرانی