باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید زاهدین چشمهخاور، مشاور رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته برای موج بازگشت زائران از کشور عراق که از دو روز آینده آغاز خواهد شد، اظهار داشت: سازمان راهداری با بسیج تمامی امکانات و نیروهای عملیاتی، آمادگی کامل دارد تا خدماترسانی شایستهای به زائران عزیز ارائه دهد.
چشمهخاور با تاکید بر اینکه تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک و جابهجایی زائران اندیشیده شده است، افزود: برای ایام پیک بازگشت، فراخوانهای لازم برای تامین ناوگان عمومی مسافری از جمله اتوبوس و خودروهای سواری انجام شده است؛ بنابراین در صورتی که زائران مرز خسروی را برای بازگشت انتخاب کنند، ظرفیت کافی برای انتقال آنان به مقاصدشان وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن آرزوی قبولی زیارت زائران، توصیههای مهمی را برای تامین سلامت هموطنان مطرح کرد و گفت: زیارت زائران زمانی به کمال میرسد که هم خودِ زائر و هم همراهانشان سالم به مقصد و منزل برسند.
مشاور رئیس سازمان راهداری از زائرانی که با خودروی شخصی بازمیگردند درخواست کرد: «از تمامی عزیزانی که از این سفر معنوی بازمیگردند خواهشمندم با صبر و حوصله رانندگی کنند. رانندگان باید توجه داشته باشند که استراحت کافی، ضامن سلامت سفر است؛ لذا توصیه میشود به ازای هر چند ساعت رانندگی، حداقل یک ساعت توقف و استراحت کنند تا با هوشیاری کامل به مسیر خود ادامه دهند.»
چشمهخاور در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی تمامی دستگاههای امدادی و خدماترسان، ایمنی زائران در مسیر بازگشت است و همکاری هموطنان در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به استراحت کافی، مهمترین عامل کاهش حوادث جادهای خواهد بود.