مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: اولین نمایشگاه گروهی «افسانه هیرکانی» در اردبیل برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث سفیدی با بیان اینکه اولین نمایشگاه گروهی «افسانه هیرکانی» در اردبیل برپا شده است، اظهار کرد: این نمایشگاه گروهی با هدف معرفی ظرفیت‌های جنگل‌های هیرکانی و حمایت از این موهبت الهی برپا شده و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب از این نمایشگاه بازدید کنند.

او افزود: افتتاحیه این رویداد را در نگارخانهٔ قوام‌الدین اردبیلی، مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل شاهد هستیم و فردا نیز از اول صبح تا آخر شب، علاقه‌مندان می‌توانند از این نمایشگاه گروهی بازدید کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ادامه داد: نمایشگاه گروهی «افسانهٔ هیرکانی» در اردبیل با هدف پاسداشت گونه‌های در معرض خطر و انقراض جنگل‌های هیرکانی برگزار می‌شود.

سفیدی بازشناسی ارزش‌های محیط زیستی و پاسداشت گونه‌های در معرض خطر جنگل‌های هیرکانی را از اهداف برگزاری این نمایشگاه اعلام کرد و گفت: این نمایشگاه با محتوای هنری و فرهنگی در شهر اردبیل در حال برگزاری است.

او به اهمیت پیوند هنر و محیط زیست اشاره کرد و افزود: برگزاری این رویداد توسط محیط زیست استان اردبیل با همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور برنامه‌ریزی شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تصریح کرد: در این راستا، حمایت هنرمندان از گونه‌های در معرض خطر هیرکانی می‌تواند تأثیر زیادی در افکار عمومی داشته باشد.

او افزود: در این نمایشگاه تلاش شده تا روایتی جدید از پیوند انسان و طبیعت شکل بگیرد.

منبع: محیط زیست

برچسب ها: برپایی نمایشگاه ، جنگل هیرکانی ، محیط زیست
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برپایی نمایشگاه «افسانه هیرکانی» در اردبیل
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برپایی نمایشگاه «افسانه هیرکانی» در اردبیل