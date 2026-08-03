باشگاه خبرنگاران جوان - دانشآموزان، اولیای و مدیران محترم مدارس میتوانند برای ثبت سفارش کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.
شایان ذکر است ثبت سفارش کتابهای درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، تنها پس از ثبتنام قطعی دانشآموز در سامانه سیدا امکانپذیر خواهد بود.
همچنین، مدیران مدارس ضمن اطلاعرسانی مجدد به دانشآموزان و اولیای گرامی، میتوانند سفارش کتابهای درسی دانشآموزان را بهصورت گروهی ثبت کنند.
در پایان تأکید میشود بهمنظور تأمین و توزیع بهموقع کتابهای درسی، اولیای محترم و مدیران مدارس ثبتنام دانشآموزان و ثبت سفارش کتابهای درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.
منبع: سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی آموزش و پرورش