باشگاه خبرنگاران جوان - مجیب حسنی گفت: افزایش ظرفیت مبادلات مرزی تا بیش از ۲ هزار کامیون در روز، توزیع متوازن تجارت میان مرزهای مشترک استان و کاهش گلوگاههای ترافیکی در مرزها، از مهمترین موضوعاتی است که در مذاکرات با طرف پاکستانی دنبال میشود.
وی اظهار کرد: همزمان با آغاز رسمی دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان، چهار کمیته تخصصی تجارت و کشاورزی، حملونقل، سرمایهگذاری و ITI و بانک فعالیت خود را آغاز کردهاند و موضوعات اجرایی همکاریهای اقتصادی ۲ کشور در این کمیتهها بررسی میشود.
وی افزود: یکی از اولویتهای هیأت ایرانی، پیگیری تفاهمات حاصل از سفر اخیر وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و همراهی استاندار سیستان و بلوچستان به پاکستان است؛ تفاهماتی که افزایش حجم مبادلات مرزی تا بیش از ۲ هزار کامیون در روز را هدفگذاری کرده و اجرای آن نیازمند هماهنگیهای اجرایی میان دو کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: در کنار افزایش حجم تجارت، توزیع متوازن مبادلات میان مرزهای میرجاوه، کوهک، پیشین و ریمدان نیز برای استان اهمیت دارد؛ زیرا تمرکز تردد در یک یا ۲ گذرگاه، هم ظرفیت سایر مرزها را بلااستفاده میگذارد و هم موجب افزایش زمان توقف کامیونها در مرز میشود.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در این نشستها پیشنهاد ایجاد لاین اختصاصی برای کامیونهای حامل کالاهای اساسی و فسادپذیر از جمله گوشت و برنج را بار دیگر مطرح کرده است تا این محمولهها بدون توقفهای طولانی از مرز عبور کنند.
حسنی افزود: طرف پاکستانی تاکنون با اجرای این پیشنهاد موافقت نکرده، اما این موضوع دوباره در دستور مذاکرات قرار گرفته و انتظار میرود با توجه به منافع مشترک ۲کشور، درباره آن تصمیمگیری شود.
وی همچنین از پیشنهاد تفکیک مسیر تردد کالاهای صادراتی از جمله LPG و سایر کالاهای مورد نیاز بازار پاکستان خبر داد و اظهار کرد: اختصاص مسیرهای مجزا برای این محمولهها، در کنار تعیین مسیر مستقل برای کامیونهای خالی، میتواند بخش قابل توجهی از ترافیک ایجادشده در نقطه صفر مرزی را کاهش دهد و سرعت انجام تشریفات مرزی را افزایش دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان تأکید کرد: اگر این پیشنهادها در کمیتههای تخصصی به جمعبندی برسد، تجارت میان ایران و پاکستان بر اساس ظرفیت واقعی هر یک از مرزهای مشترک ساماندهی خواهد شد؛ رویکردی که علاوه بر روانسازی تردد کالا، امکان بهرهبرداری بهتر از زیرساختهای مرزی سیستا بلوچستان را نیز فراهم میکند.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان